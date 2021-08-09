Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 02.08.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз

9 августа
2021 год

Новости кино >>
9 августа 2021
В Москве стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым, Дарьей Мороз и Вероникой Устимовой. Режиссерское кресло занял Дмитрий Киселев, работавший над лентами «Время первых» и «Ёлки 1914». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз
фото: Пресс-служба проекта «Мира»

Действие картины разворачивается в недалеком будущем. Лера Арабова – 15-летняя девочка, живущая с семьей во Владивостоке. Отец Леры уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец – через спутниковые системы наблюдения и телефон он использует любую возможность передать сообщение своей дочери, следя со станции за каждым ее шагом.

В проекте также заняты Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Кирилл Зайцев, Евгений Егоров, Андрей Смоляков, Владимир Ильин и другие.

Стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз
фото: Пресс-служба проекта «Мира»

«Меня всегда привлекали большие, амбициозные проекты, в которых масштаб зрелища подкреплен сильной человеческой историей, в которых передовые технологии компьютерной графики сочетаются с драматическим напряжением. Для меня «Мира» – как блестящий калейдоскоп из впечатлений, эмоций, переживаний. Огромная амплитуда происходящих событий сможет раскачать любого зрителя, ведь для каждого в этом фильме найдется что-то свое. За историей можно следить как за мощным аттракционом, но при желании можно во всем этом увидеть глобальную метафору», — рассказал Дмитрий Киселев.

Научным консультантом проекта выступит Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Производством «Миры» занимаются компании «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн». За создание визуальных эффектов отвечает Main Road Post.

Съемки пройдут во Владивостоке, Москве и Московской области. В прокат фильм выйдет в 2023 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Киселёв вернётся в космос
персоны
Анатолий БелыйТатьяна ДогилеваЕвгений ЕгоровКирилл Зайцев (II)Владимир ИльинДмитрий КиселёвМаксим ЛагашкинДарья МорозАндрей СмоляковВероника Устимова
фильмы
Время первыхЁлки 1914Мира

фотографии >>
Стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз фотографии
Стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Короткевич
5 августа ушла из жизни актриса Галина Короткевич.
Ляля Боброва
5 августа ушла из жизни актриса Ляля Боброва.
Александр Аравин
4 августа ушёл из жизни кинорежиссёр Александр Аравин.

День рождения >>

Ольга Бобкова
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Ольгерт Кродерс
Олег Лопухов
Алла Парфаньяк
Сергей Рубеко
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Рона Митра
Одри Тоту
Чарльз Фаррелл
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен