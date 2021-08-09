Стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз

Действие картины разворачивается в недалеком будущем. Лера Арабова – 15-летняя девочка, живущая с семьей во Владивостоке. Отец Леры уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец – через спутниковые системы наблюдения и телефон он использует любую возможность передать сообщение своей дочери, следя со станции за каждым ее шагом.
«Меня всегда привлекали большие, амбициозные проекты, в которых масштаб зрелища подкреплен сильной человеческой историей, в которых передовые технологии компьютерной графики сочетаются с драматическим напряжением. Для меня «Мира» – как блестящий калейдоскоп из впечатлений, эмоций, переживаний. Огромная амплитуда происходящих событий сможет раскачать любого зрителя, ведь для каждого в этом фильме найдется что-то свое. За историей можно следить как за мощным аттракционом, но при желании можно во всем этом увидеть глобальную метафору», — рассказал Дмитрий Киселев.
Научным консультантом проекта выступит Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Производством «Миры» занимаются компании «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн». За создание визуальных эффектов отвечает Main Road Post.
Съемки пройдут во Владивостоке, Москве и Московской области. В прокат фильм выйдет в 2023 году.
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