Дмитрий Паламарчук возглавит «Военную полицию»

В центре истории – пятеро смельчаков из отряда с особыми полномочиями при Генеральном Штабе Министерства обороны. Их задача – хранить военную тайну, расследовать самые жестокие преступления и в одиночку противостоять шпионской организации, которая запустила щупальца в высшие эшелоны власти.
«Мы снимаем кино о людях, способных совершать поступки. Это не просто бойцы, функционально выполняющие задачи, а личности, которые живут сложной внутренней жизнью и за судьбами которых интересно наблюдать. Кастинг был непростой – важно было найти не просто актеров, а людей, из которых сложилась бы интересная команда. Чтобы этого добиться, мы провели много проб, в том числе ансамблевых», — отметил режиссер сериала Владимир Койфман.
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