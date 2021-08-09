Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джонни Депп получит награду за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне

9 августа
2021 год

Новости кино >>
9 августа 2021
Джонни Деппу вручат премию «Доностия» за вклад в развитие кинематографа на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, который пройдет с 17 по 25 сентября. Об этом сообщается на сайте смотра.

Джонни Депп получит награду за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне
фото: Getty Images

«Депп, один из самых талантливых и разносторонних актеров современного кинематографа, получит награду «Доностия» в среду, 22 сентября в зале Kursaal, в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне», — сказано в сообщении.

Это будет третье появление артиста на испанском смотре. В прошлом году он представлял документальный байопик «Еще по одной с Шейном Макгоуэном», а в 1998-м приезжал в компании Терри Гиллиама, поставившего «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Ранее премии «Доностия» удостоились Вигго Мортенсен, Моника Беллуччи, Сигурни Уивер, Эмили Уотсон, Итан Хоук, Вуди Аллен и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне сделал актерские награды гендерно-нейтральными
персоны
Вуди АлленМоника БеллуччиТерри ГиллиамДжонни ДеппВигго МортенсенСигурни УиверЭмили УотсонИтан Хоук
фильмы
Страх и ненависть в Лас-Вегасе

анонс

Скорбим

Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.
Игорь Регнер
8 августа ушёл из жизни актёр Игорь Регнер.
Галина Короткевич
5 августа ушла из жизни актриса Галина Короткевич.
Ляля Боброва
5 августа ушла из жизни актриса Ляля Боброва.

День рождения >>

Ольга Бобкова
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Ольгерт Кродерс
Олег Лопухов
Алла Парфаньяк
Сергей Рубеко
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Рона Митра
Одри Тоту
Чарльз Фаррелл
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен