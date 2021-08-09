Джонни Депп получит награду за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Джонни Деппу вручат премию «Доностия» за вклад в развитие кинематографа на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, который пройдет с 17 по 25 сентября. Об этом сообщается на сайте смотра.
фото: Getty Images
«Депп, один из самых талантливых и разносторонних актеров современного кинематографа, получит награду «Доностия» в среду, 22 сентября в зале Kursaal, в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне», — сказано в сообщении.
Это будет третье появление артиста на испанском смотре. В прошлом году он представлял документальный байопик «Еще по одной с Шейном Макгоуэном», а в 1998-м приезжал в компании Терри Гиллиама, поставившего «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
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