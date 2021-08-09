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Цензурированная версия фильма-победителя Берлинале-2021 выйдет в российский прокат

9 августа
2021 год

Новости кино >>
9 августа 2021
Цензурированная версия фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» румынского режиссера Раду Жуде, отмеченного главным призом Берлинале-2021, получила прокатное удостоверение от Министерства культуры РФ. Картина выйдет на экраны под названием «Безумное кино для взрослых». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Capella Film.

Цензурированная версия фильма-победителя Берлинале-2021 выйдет в российский прокат

Зрителям представят режиссерскую версию, цензурированную Жуде, где в порно-сценах используются черные плашки-квадраты. В июне Минкультуры отказало выдать фильму прокатное удостоверение, так как содержание не соответствовало законодательству России.

«Неудачный трах, или Безумное порно» рассказывает о школьной учительнице Эми, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так легко сдаваться.
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