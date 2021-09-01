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Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги

1 сентября
2021 год

Новости кино >>
1 сентября 2021
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» 31 августа подвел итоги. Главный приз присужден дебютному фильму писательницы и художницы Жужи Добрашкус «Бебиа, по моему единственному желанию» (Великобритания-Грузия), ранее показанному в конкурсе Роттердамского фестиваля. Лента рассказывает о грузинской девушке Ариадне, которая возвращается из Европы на похороны бабушки. Ее ожидает холодный прием со стороны матери и странный наказ от одного из родственников. Будучи младшим членом семьи, Ариадна должна совершить поминальный обряд, протянув нить от кровати бебии (что в переводе с грузинского означает «бабушка») в городской больнице до гроба в деревне, чтобы душа покойной проследовала за телом.

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги
фото: кадр из фильма "Бебиа, по моему единственному желанию"

Черно-белая эстетика, неторопливость и немногословность Добрашкус напоминают картины Павла Павликовского, хотя эксперименты с цветом здесь достаточно формальны, равно как и символизм, отсылающий к древнегреческому мифу о Минотавре. Тем не менее, именно эта картина, открывшая конкурс и ставшая ее хедлайнером, больше всего приглянулась жюри под руководством Бакура Бакурадзе.

Также в состав жюри входили режиссер Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия). Два других приза жюри также получили дебютные картины, и все они – из конкурса Роттердамского фестиваля этого года.

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги
фото: кадр из фильма "В поисках Венеры"

Приз за режиссуру взяла Норике Сефе из Косова за фильм «В поисках Венеры». Эта картина, получившая в Роттердаме специальный приз, рассказывает о взрослении девушки-подростка из традиционной иерархичной семьи, о ее столкновении с патриархальной средой и о жизни деревни, в которой слышны отголоски послевоенных балканских войн. Венера (так зовут героиню) изучает английский язык, для нее овладеть им обозначает возможность вырваться из накатанной колеи. Вспышки яркой жизни юной девушки, ее дружба с раскованной подругой, отношения с бойфрендом контрастируют с однообразной чередой дел ее усталой матери Норы, запертой в тесной клетке традиций и обязательств.

Приз за художественное достижение достался индийской картине «Камешки» режиссера П.С Винот Раджа – обладатель «Тигра» - главной награды Роттердама. Режиссер снял свой дебют на тамильском языке на основе реального происшествия в его семье. Герои этой картины – деревенские жители, которые полностью зависят от сельского хозяйства. В долгую засуху все окрестные поля превратились в пустыню. Женщины ловят и жарят крыс или часами ждут, пока настанет их очередь вытащить мутную воду из колодца. Мужчины слоняются, играют в карты и спят. Один из них — жестокий алкоголик — заставляет своего маленького сына отправиться с ним к родственникам, но в итоге им приходится преодолевать 13 км по пустынному ландшафту в один из самых жарких дней в году. Глаза мальчика, безмолвно фиксирующие насилие отца, передают все эмоции, от недоумения и обиды до решимости и сопротивления. Хотя он мал и беспомощен перед гневом взрослого, но осознает добро и зло и разрушительный характер насилия.

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги
фото: кадр из фильма "Камешки"

Еще одна важная объединяющая черта победителей, помимо премьерности на одном фестивале, то, что главным действующим лицом каждого фильма является ребенок, оказывающий перед лицом патриархального общества. Всего в конкурсе показали девять фильмов, причем интересно, что пять из них сняты в черно-белом цвете.

В российской программе вручался Приз зрителей, его получила лента члена жюри Вадима Перельмана «Уроки фарси».

Фестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» проходил с 27 по 31 августа в Ивановской области. В этом году 15-летие смотра совпало с юбилеем города Иваново, который отметил в прошедшие выходные свое 150-летие роскошным салютом и ярмаркой – в нее органично встроился и лекторий «Зеркала», и лавка книжного магазина «Порядок слов», приехавшая сюда из Санкт-Петербурга на время кинофорума. Также в этом году на «Зеркале» отмечали юбилей актера и режиссера Александра Кайдановского, в чью честь учредили специальный приз. Первым лауреатом награды стал актер Филипп Янковский, сыгравший свою первую роль в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». Вручение прошло на родине Андрея Тарковского – в городе Юрьевец.

Последним в этом году лауреатом фестиваля стала кинокритик, режиссер, основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус, получившая награду за вклад в киноискусство.

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги
фото: Сергей Насонов

Екатерина Визгалова
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обсуждение >>
№ 1
lunnzai   1.09.2021 - 11:08
...и ни слова про фильм ...И БУДЕТ ДОЧЬ, увы((( за коллегу-киноведа, ринувшегося в режиссуру, даже слегка обидно... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Бебиа, по моему единственному желаниюУроки фарси

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Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги фотографии
Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги фотографии
Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги фотографии
Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги фотографии
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