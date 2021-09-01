Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» подвел итоги

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» 31 августа подвел итоги. Главный приз присужден дебютному фильму писательницы и художницы Жужи Добрашкус «Бебиа, по моему единственному желанию» (Великобритания-Грузия), ранее показанному в конкурсе Роттердамского фестиваля. Лента рассказывает о грузинской девушке Ариадне, которая возвращается из Европы на похороны бабушки. Ее ожидает холодный прием со стороны матери и странный наказ от одного из родственников. Будучи младшим членом семьи, Ариадна должна совершить поминальный обряд, протянув нить от кровати бебии (что в переводе с грузинского означает «бабушка») в городской больнице до гроба в деревне, чтобы душа покойной проследовала за телом.
фото: кадр из фильма "Бебиа, по моему единственному желанию"
Черно-белая эстетика, неторопливость и немногословность Добрашкус напоминают картины Павла Павликовского, хотя эксперименты с цветом здесь достаточно формальны, равно как и символизм, отсылающий к древнегреческому мифу о Минотавре. Тем не менее, именно эта картина, открывшая конкурс и ставшая ее хедлайнером, больше всего приглянулась жюри под руководством Бакура Бакурадзе.
Также в состав жюри входили режиссер Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия). Два других приза жюри также получили дебютные картины, и все они – из конкурса Роттердамского фестиваля этого года.
фото: кадр из фильма "В поисках Венеры"
Приз за режиссуру взяла Норике Сефе из Косова за фильм «В поисках Венеры». Эта картина, получившая в Роттердаме специальный приз, рассказывает о взрослении девушки-подростка из традиционной иерархичной семьи, о ее столкновении с патриархальной средой и о жизни деревни, в которой слышны отголоски послевоенных балканских войн. Венера (так зовут героиню) изучает английский язык, для нее овладеть им обозначает возможность вырваться из накатанной колеи. Вспышки яркой жизни юной девушки, ее дружба с раскованной подругой, отношения с бойфрендом контрастируют с однообразной чередой дел ее усталой матери Норы, запертой в тесной клетке традиций и обязательств.
Приз за художественное достижение достался индийской картине «Камешки» режиссера П.С Винот Раджа – обладатель «Тигра» - главной награды Роттердама. Режиссер снял свой дебют на тамильском языке на основе реального происшествия в его семье. Герои этой картины – деревенские жители, которые полностью зависят от сельского хозяйства. В долгую засуху все окрестные поля превратились в пустыню. Женщины ловят и жарят крыс или часами ждут, пока настанет их очередь вытащить мутную воду из колодца. Мужчины слоняются, играют в карты и спят. Один из них — жестокий алкоголик — заставляет своего маленького сына отправиться с ним к родственникам, но в итоге им приходится преодолевать 13 км по пустынному ландшафту в один из самых жарких дней в году. Глаза мальчика, безмолвно фиксирующие насилие отца, передают все эмоции, от недоумения и обиды до решимости и сопротивления. Хотя он мал и беспомощен перед гневом взрослого, но осознает добро и зло и разрушительный характер насилия.
фото: кадр из фильма "Камешки"
Еще одна важная объединяющая черта победителей, помимо премьерности на одном фестивале, то, что главным действующим лицом каждого фильма является ребенок, оказывающий перед лицом патриархального общества. Всего в конкурсе показали девять фильмов, причем интересно, что пять из них сняты в черно-белом цвете.
В российской программе вручался Приз зрителей, его получила лента члена жюри Вадима Перельмана «Уроки фарси».
Фестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» проходил с 27 по 31 августа в Ивановской области. В этом году 15-летие смотра совпало с юбилеем города Иваново, который отметил в прошедшие выходные свое 150-летие роскошным салютом и ярмаркой – в нее органично встроился и лекторий «Зеркала», и лавка книжного магазина «Порядок слов», приехавшая сюда из Санкт-Петербурга на время кинофорума. Также в этом году на «Зеркале» отмечали юбилей актера и режиссера Александра Кайдановского, в чью честь учредили специальный приз. Первым лауреатом награды стал актер Филипп Янковский, сыгравший свою первую роль в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». Вручение прошло на родине Андрея Тарковского – в городе Юрьевец.
Последним в этом году лауреатом фестиваля стала кинокритик, режиссер, основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус, получившая награду за вклад в киноискусство.
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