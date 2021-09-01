Андрей Смоляков стал Попом в «Сказках Пушкина. Для взрослых»

«Балда» станет первой сказкой в шестисерийной антологии, представляющей собой новое прочтение классических пушкинских текстов. Одним из источников вдохновения для этого эпизода стала дилогия Алексея Балабанова «Брат». В интерпретации сценариста Дениса Уточкина всем знакомый сюжет превращается в историю о народном мстителе.
По сюжету Поп (Смоляков) является полковником ФСКН. Однажды на него прямо у церкви совершают покушение. Попа спасает только что вернувшийся со службы дембель Балда (Чуп), который нанимается к нему в телохранители. Но не за деньги, а за идею. Она простая: в конце службы Балда даст Попу три сверхмощных леща.
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