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Андрей Смоляков стал Попом в «Сказках Пушкина. Для взрослых»

1 сентября
2021 год

Новости кино >>
1 сентября 2021
Павел Бардин завершил в Москве съёмки очередной серии антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых», входящей в линейку more originals. Главные роли в экранизации сказки о балде исполнили Андрей Смоляков, Даниил Чуп, Жан-Мишель Щербак и Наталья Павленкова, уточняет пресс-служба more.tv.

Андрей Смоляков стал Попом в «Сказках Пушкина. Для взрослых»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Балда» станет первой сказкой в шестисерийной антологии, представляющей собой новое прочтение классических пушкинских текстов. Одним из источников вдохновения для этого эпизода стала дилогия Алексея Балабанова «Брат». В интерпретации сценариста Дениса Уточкина всем знакомый сюжет превращается в историю о народном мстителе.

По сюжету Поп (Смоляков) является полковником ФСКН. Однажды на него прямо у церкви совершают покушение. Попа спасает только что вернувшийся со службы дембель Балда (Чуп), который нанимается к нему в телохранители. Но не за деньги, а за идею. Она простая: в конце службы Балда даст Попу три сверхмощных леща.

Андрей Смоляков стал Попом в «Сказках Пушкина. Для взрослых»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

В основу антологии легли пять пушкинских сказок, действие которых перенесено в нашу реальность. Каждая из них будет экранизирована своим режиссёром с неповторимым авторским почерком. В частности, Ксения Зуева поставила «Рыбку» по сценарию Евгении Беркович, превратив известный сюжет в романтическую комедию из 2010-х. Главные роли в этой сказке исполнили Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Денис Шведов, Алёна Свиридова, Павел Попов, Лолита Милявская и Ирина Безрукова.

Шоураннером «Сказок» стал Михаил Зыгарь. Он же выступает продюсером наряду с Нателлой Крапивиной, Вячеславом Муруговым, Жорой Крыжовниковым и Максимом Рыбаковым. Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией «Вейк Ап Продакшн». Премьера состоится осенью только в онлайн-сервисе more.tv, выступающем заказчиком антологии.
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