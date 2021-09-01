Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета»

1 сентября
2021 год

Новости кино >>
1 сентября 2021
В Москве проходят съёмки молодёжной драмы Стаси Венковой «Вета». Согласно пресс-службе фильма, в нём снимаются Мария Янычева, Дарья Балабанова, Антон Рогачёв, Миндаугас Папинигис, Святослав Рогожан, Мила Ершова, Роза Хайруллина и Найк Борзов. Для музыканта это первая роль в кино – он играет отца главной героини.

Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета»
фото: пресс-служба фильма

За производство картины отвечает «Продюсерский центр "ВГИК-Дебют"», генеральным продюсером выступает Фёдор Попов. «Эта работа зацепила меня свежим посылом, молодой энергией, страстью. А в жизни две главные страсти — это творчество и любовь. В "Вете" есть и то, и другое. Это будет кино эмоционально острое, с любовью, с откровенными моментами — яркое, зрелищное, художественное», — говорит продюсер.

Зрителей ожидает фильм о молодёжи и для молодёжи. В нём есть всё, чем живут студенты: любовь, зависть, выбор, предательство, взлёты, надежды, разочарования, жажда жизни, конфликты, страсть, эмоции, нежность, мечты.

Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета»
фото: пресс-служба фильма

По словам исполнительницы роли Лизы Дарьи Балабановой, «сейчас мало проектов снимают именно про молодых людей. Герои фильма – студенты театрального вуза, со своими амбициями, ожиданиями, требованиями, силой и слабостями. Вета хочет оставить свой след в искусстве, и когда перед ней встанет выбор: любовь или творчество – решение будет нелёгким. А какое именно – зритель узнает, когда посмотрит фильм».

Для Стаси Венковой, выпускницы мастерской Сергея Соловьёва, лента является полнометражным режиссёрским дебютом, но не первым опытом в кино. Стася получила премию «Лучший молодой режиссёр» на фестивале Sarajevo Fashion Film Festival в Боснии и Герцеговине в 2017 году за свою короткометражную работу «Кафе "Полночь"». Также она снялась в картине Григория Константинопольского «Гроза», сыграла главную роль и выступила соавтором сценария в фильме Сергея Соловьёва «Ути-ути-ути».

Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета»
фото: пресс-служба фильма

Режиссёр считает, что «каждый человек на определённом этапе своей жизни уделяет большое внимание поиску себя. В такой сложный и переломный момент, девятнадцатилетнего человека можно сравнить с беззащитным котёнком, а дальше есть два пути – открыться и довериться этому миру или закрыться в своём домике. Моя героиня выбирает первый путь, но именно он сразу же подбрасывает ей целый ряд препятствий, преодолев которые, она становится Личностью и Творцом. Мне важно сказать каждому, кто находится в начале своего пути, что идти туда, где страшно – непременно стоит. Новый фильм будет во всех смыслах новым. Не то чтобы я нахожусь в вечной гонке за новыми формами, но картина совершенно точно подарит новое дыхание, новое поколение артистов, новый взгляд на новый мир. В творчестве я стремлюсь к честным переживаниям, безумной красоте и искренним чувствам. Вот, собственно, главные компоненты нашего фильма».

Главная героиня картины Вета – студентка актёрского факультета одного из столичных вузов. Она не подаёт больших надежд, но твёрдо верит в свою мечту – стать лучшей в своём деле.

Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета»
фото: пресс-служба фильма

«Участие в проекте даёт мне возможность рассказать про нашу актёрскую жизнь. Зритель, который зачастую не знает, что происходит за кулисами, увидит, как работают и живут молодые актёры, ведь в жизни мы не такие, как на сцене и в кадре. Стася точно подобрала актёрский ансамбль. Мне кажется, так сложились звёзды, что все играют сами себя, мы очень похожи на своих персонажей, дистанции почти нет. Роза Хайруллина, которая играет в фильме нашего мастера, – ещё одно точное попадание в сценарий! Я благодарен за возможность быть с ней в кадре», — рассказал исполнитель роли Дениса Антон Рогачёв.

Съёмки фильма проходят в Москве. За визуальную составляющую отвечают оператор Мария Андросова и художник-постановщик Алла Белоусова. Релиз запланирован на 2022 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Больше надежд нету: Питчинг дебютных проектов в Министерстве культуры РФ
Минкультуры РФ поддержит режиссерские кинодебюты Светланы Устиновой, Виктора Рыжакова и Алексея Франдетти
персоны
Мария АндросоваДарья БалабановаНайк БорзовСтася ВенковаМила ЕршоваГригорий КонстантинопольскийМиндаугас ПапинигисФёдор ПоповАнтон РогачевСвятослав РогожанСергей СоловьевРоза ХайруллинаМария Янычева
фильмы
ВетаГрозаУти-ути-ути

фотографии >>
Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета» фотографии
Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета» фотографии
Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета» фотографии
Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамилла Агамирова
1 сентября ушла из жизни актриса Тамилла Агамирова.
Владислав Зайченко
30 августа ушёл из жизни актёр Владислав Зайченко.
Артур Диланян
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Артур Диланян.
Михаил Тягниенко
29 августа ушёл из жизни актёр Михаил Тягниенко.
Алексей Лагутин
29 августа ушёл из жизни актёр, журналист Алексей Лагутин.
Роман Громадский
28 августа ушёл из жизни актёр Роман Громадский.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Борис Бирман
Сергей Гармаш
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Антон Лапенко
Дарья Мороз
Вера Панфилова
Михаил Полосухин
Витторио Гассман
Ивонн ДеКарло
Сергей Приселков
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Лили Томлин
Бойд Холбрук
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
В западне
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дом улиток
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, Мексика, Перу, 2020
Девятый калибр
боевик, криминальный фильм, триллер
Италия, Бельгия, 2020
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
После. Глава 3
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2021
Три мушкетёра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
Испания, 2021
Шан-Чи и Легенда десяти колец
боевик, комедия, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Интерстеллар
боевик, мистика, научная фантастика, приключения
Великобритания, США, 2014
Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен