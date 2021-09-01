Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета»

За производство картины отвечает «Продюсерский центр "ВГИК-Дебют"», генеральным продюсером выступает Фёдор Попов. «Эта работа зацепила меня свежим посылом, молодой энергией, страстью. А в жизни две главные страсти — это творчество и любовь. В "Вете" есть и то, и другое. Это будет кино эмоционально острое, с любовью, с откровенными моментами — яркое, зрелищное, художественное», — говорит продюсер.
Зрителей ожидает фильм о молодёжи и для молодёжи. В нём есть всё, чем живут студенты: любовь, зависть, выбор, предательство, взлёты, надежды, разочарования, жажда жизни, конфликты, страсть, эмоции, нежность, мечты.
фото: пресс-служба фильма
По словам исполнительницы роли Лизы Дарьи Балабановой, «сейчас мало проектов снимают именно про молодых людей. Герои фильма – студенты театрального вуза, со своими амбициями, ожиданиями, требованиями, силой и слабостями. Вета хочет оставить свой след в искусстве, и когда перед ней встанет выбор: любовь или творчество – решение будет нелёгким. А какое именно – зритель узнает, когда посмотрит фильм».
Для Стаси Венковой, выпускницы мастерской Сергея Соловьёва, лента является полнометражным режиссёрским дебютом, но не первым опытом в кино. Стася получила премию «Лучший молодой режиссёр» на фестивале Sarajevo Fashion Film Festival в Боснии и Герцеговине в 2017 году за свою короткометражную работу «Кафе "Полночь"». Также она снялась в картине Григория Константинопольского «Гроза», сыграла главную роль и выступила соавтором сценария в фильме Сергея Соловьёва «Ути-ути-ути».
фото: пресс-служба фильма
Режиссёр считает, что «каждый человек на определённом этапе своей жизни уделяет большое внимание поиску себя. В такой сложный и переломный момент, девятнадцатилетнего человека можно сравнить с беззащитным котёнком, а дальше есть два пути – открыться и довериться этому миру или закрыться в своём домике. Моя героиня выбирает первый путь, но именно он сразу же подбрасывает ей целый ряд препятствий, преодолев которые, она становится Личностью и Творцом. Мне важно сказать каждому, кто находится в начале своего пути, что идти туда, где страшно – непременно стоит. Новый фильм будет во всех смыслах новым. Не то чтобы я нахожусь в вечной гонке за новыми формами, но картина совершенно точно подарит новое дыхание, новое поколение артистов, новый взгляд на новый мир. В творчестве я стремлюсь к честным переживаниям, безумной красоте и искренним чувствам. Вот, собственно, главные компоненты нашего фильма».
Главная героиня картины Вета – студентка актёрского факультета одного из столичных вузов. Она не подаёт больших надежд, но твёрдо верит в свою мечту – стать лучшей в своём деле.
фото: пресс-служба фильма
«Участие в проекте даёт мне возможность рассказать про нашу актёрскую жизнь. Зритель, который зачастую не знает, что происходит за кулисами, увидит, как работают и живут молодые актёры, ведь в жизни мы не такие, как на сцене и в кадре. Стася точно подобрала актёрский ансамбль. Мне кажется, так сложились звёзды, что все играют сами себя, мы очень похожи на своих персонажей, дистанции почти нет. Роза Хайруллина, которая играет в фильме нашего мастера, – ещё одно точное попадание в сценарий! Я благодарен за возможность быть с ней в кадре», — рассказал исполнитель роли Дениса Антон Рогачёв.
Съёмки фильма проходят в Москве. За визуальную составляющую отвечают оператор Мария Андросова и художник-постановщик Алла Белоусова. Релиз запланирован на 2022 год.
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