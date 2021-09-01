Премьера третьей части «Шугалея» состоится 2 сентября

На НТВ 2 сентября в 23.50 состоится премьера третьей части остросюжетного боевика «Шугалей» с Кириллом Полухиным в титульной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Российский социолог Максим Шугалей (Полухин) и его коллега, переводчик Самер Суэйфан (Олег Абалян) в мае 2019 года были незаконно захвачены вооружёнными бандитами Ливии и помещены в неофициальную тюрьму «Митига», которая находится под контролем группировки RADA. Но, столкнувшись с таким сильным противником, боевики предлагают Максиму сделку: если он признает себя шпионом и покается, то сможет вернуться домой и снова увидеть родных.
«Мой герой, Максим, по-прежнему будет бороться с международным терроризмом. В фильме большое количество батальных сцен, экшен, драки, погони! Самое сложное в процессе съёмок, наверное, были погодные условия, в которых нам пришлось работать: ужасная жара под 60 градусов. Но даже несмотря на это, мне очень понравилась невероятная красота пустыни, она, кстати, бывает разной: песчаная, каменистая, оазисы, барханы. А насчёт самого сложного дня – это были съёмки во время песчаной бури: прямо во время съёмок сцены песок забивал глаза, рот, практически невозможно было произносить текст. Но мы справились», — рассказал об особенностях съёмок Кирилл Полухин.
По итогу второй части, после долгого плена Максим Шугалей и Самер Суэйфан возвращаются на Родину. Спустя некоторое время с главным героем связывается бывший управляющий банка в Триполи Фарид, который рассказывает о том, что у него есть новые данные о ливийских бандитах. Фарид предлагает встретиться с Максимом в Каире, однако, всё опять пошло не по плану. Шугалею придётся вновь отложить все дела и помочь другу.
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