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Закончились съёмки драмы «По-мужски» с Антоном Лапенко

1 сентября
2021 год

Новости кино >>
1 сентября 2021
В Москве завершились съёмки полнометражного фильма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли. Это его первая драматическая работа, кроме того, актёр выступил в качестве продюсера драмы, уточняет пресс-служба картины.

Режиссёром ленты выступил Максим Кулагин, работавший с Лапенко над короткометражкой «Угонщик».

Закончились съёмки драмы «По-мужски» с Антоном Лапенко
фото: пресс-служба фильма

Компанию исполнителю главной роли в фильме составили Екатерина Щербакова, Ольга Хохлова, Евгения Синицкая, Владимир Гориславец, Анастасия Чуева, Полина Синильникова и Сергей Васин. Сценарий написал Денис Кулагин. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Цхай и художник-постановщик Юлия Орлова.

«По-мужски» является дебютной работой видеопродакшна SPOT в полнометражном кино. Команда получила известность благодаря таким клипам, как Sansara — We Will Become Better, Husky – Never Ever и Mujuice — Circle Of Salt.
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Владимир ГориславецАнтон ЛапенкоЮлия ОрловаПолина СинильниковаЕвгения СиницкаяОльга ХохловаАнастасия ЧуеваЕкатерина Щербакова
фильмы
Угонщик

фотографии >>
Закончились съёмки драмы «По-мужски» с Антоном Лапенко фотографии
Закончились съёмки драмы «По-мужски» с Антоном Лапенко фотографии
Закончились съёмки драмы «По-мужски» с Антоном Лапенко фотографии
Закончились съёмки драмы «По-мужски» с Антоном Лапенко фотографии
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