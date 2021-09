Закончились съёмки драмы «По-мужски» с Антоном Лапенко

фото: пресс-служба фильма

В Москве завершились съёмки полнометражного фильма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли. Это его первая драматическая работа, кроме того, актёр выступил в качестве продюсера драмы, уточняет пресс-служба картины.Режиссёром ленты выступил Максим Кулагин, работавший с Лапенко над короткометражкой « Угонщик ».Компанию исполнителю главной роли в фильме составили Екатерина Щербакова Полина Синильникова и Сергей Васин. Сценарий написал Денис Кулагин. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Цхай и художник-постановщик Юлия Орлова «По-мужски» является дебютной работой видеопродакшна SPOT в полнометражном кино. Команда получила известность благодаря таким клипам, как Sansara — We Will Become Better, Husky – Never Ever и Mujuice — Circle Of Salt.