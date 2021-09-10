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«Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского признан лучшим полнометражным мультфильмом

10 сентября
2021 год

Новости кино >>
10 сентября 2021
«БоксБалет» Антона Дьякова признан лучшей короткометражкой по версии VII Национальной анимационной премии «Икар», а также получил статуэтки за работу аниматора Светланы Замостян и персонажей Боксёра и Балерину. «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского одержал победу в полном метре и отмечен наградами за режиссуру и сценарий, написанный режиссёром совместно с Юрием Арабовым, уточняет пресс-служба «Икара».

«Нос, или Заговор не таких» Андрея Хржановского признан лучшим полнометражным мультфильмом
фото: кадр из мультфильма «Нос, или Заговор "не таких"»

Звание лучшего стартапа поделили между собой «Лекс и Плу. Космические таксисты», чьим ведущим режиссёром выступил Алексей Минченок, и «Кидz!» Рината Газизова. В актёрской номинации наградили Светлану Крючкову, подарившую свой голос одному из персонажей мультфильма «Ба» Светланы Филипповой. Лучшим эпизодом названа серия «Рок-опера и что-то ещё» из «Смешариков» в постановке Дениса Чернова.

Среди художников отметили Анну Карпову, работавшую над «Хозяйкой медной горы» Дмитрия Геллера. Лев Слепнер, написавший музыку к «Пожарнику» Юлии Ароновой, признан лучшим композитором. Продюсером года стал Илья Попов, а почётные награды «Мастер» вручили Геннадию Гладкову и Юрию Энтину.
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персоны
Юрий АрабовЮлия АроноваРинат ГазизовДмитрий ГеллерГеннадий ГладковАнтон ДьяковАнна Карпова (III)Светлана КрючковаАлексей МинченокИлья Попов (II)Андрей ХржановскийДенис Чернов (II)Юрий Энтин
фильмы
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