«Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского признан лучшим полнометражным мультфильмом

«БоксБалет
» Антона Дьякова
признан лучшей короткометражкой по версии VII Национальной анимационной премии «Икар»
, а также получил статуэтки за работу аниматора Светланы Замостян и персонажей Боксёра и Балерину. «Нос, или Заговор "не таких"
» Андрея Хржановского
одержал победу в полном метре и отмечен наградами за режиссуру и сценарий, написанный режиссёром совместно с Юрием Арабовым
, уточняет пресс-служба «Икара».
фото: кадр из мультфильма «Нос, или Заговор "не таких"»
Звание лучшего стартапа поделили между собой «Лекс и Плу. Космические таксисты
», чьим ведущим режиссёром выступил Алексей Минченок
, и «Кидz!» Рината Газизова
. В актёрской номинации наградили Светлану Крючкову
, подарившую свой голос одному из персонажей мультфильма «Ба» Светланы Филипповой. Лучшим эпизодом названа серия «Рок-опера и что-то ещё» из «Смешариков
» в постановке Дениса Чернова
.
Среди художников отметили Анну Карпову
, работавшую над «Хозяйкой медной горы
» Дмитрия Геллера
. Лев Слепнер, написавший музыку к «Пожарнику
» Юлии Ароновой
, признан лучшим композитором. Продюсером года стал Илья Попов
, а почётные награды «Мастер» вручили Геннадию Гладкову
и Юрию Энтину
.
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