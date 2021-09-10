Рубен Дишдишян создаст сериалы для Okko

Сериал «Кунгур
» с Евгением Морозовым
станет первым совместным проектом мультимедийного сервиса Okko и продюсерской компании «Лампа», чьими учредителями стали бизнесмен Александр Липский и «Марс Медиа Энтертейнмент» во главе с генеральным продюсером Рубеном Дишдишяном. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
«Мы благодарны нашим партнёрам за возможность стать частью такого прекрасного творческого тандема. Опыт и экспертиза Рубена Дишдишяна и его команды закрепили за ним статус одного из сильнейших продюсеров в российском кино. Это подтверждается результатами, которые показывают проекты, созданные при его участии», —
говорит генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев
.
Согласно договору в течение трёх лет Okko будет иметь приоритетное право на выбор сериальных проектов для совместного производства. Основными задачами творческого альянса являются поиск интересных, оригинальных идей для проектов и их реализация во всех сферах кино и видеондустрии в России и за рубежом.
«Я очень рад нашему сотрудничеству и тому, что нашей первой совестной с Okko работой станет такой интересный и самобытный проект. История, рассказанная в «Кунгуре», никого не оставит равнодушной и будет держать зрительский интерес до самой последней серии», —
уверен Рубен Дишдишян
.
Действие 12-серийного драматического детектива Сергея Попова
разворачивается в рыбацком посёлке. Здесь свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое – с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя. Каждый дом, каждая семья хранит свои секреты. Главному герою Егору удастся открыть страшную правду, за что вместе с земляками заплатит цену. В «Кунгуре» также сыграют Евгений Харитонов
, Виктория Романенко
, Александр Голубев
, Иван Стебунов
, Виктор Сухоруков
, Владислав Ветров
, Борис Невзоров
, Дмитрий Куличков
, Валентина Мазунина
и другие актёры. Съёмки запланированы на конец сентября и продлятся до января 2022 года.
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