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Деконструкция «Слишком крут для неудачи»
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Рубен Дишдишян создаст сериалы для Okko

10 сентября
2021 год

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10 сентября 2021
Сериал «Кунгур» с Евгением Морозовым станет первым совместным проектом мультимедийного сервиса Okko и продюсерской компании «Лампа», чьими учредителями стали бизнесмен Александр Липский и «Марс Медиа Энтертейнмент» во главе с генеральным продюсером Рубеном Дишдишяном. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы.


«Мы благодарны нашим партнёрам за возможность стать частью такого прекрасного творческого тандема. Опыт и экспертиза Рубена Дишдишяна и его команды закрепили за ним статус одного из сильнейших продюсеров в российском кино. Это подтверждается результатами, которые показывают проекты, созданные при его участии», — говорит генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

Согласно договору в течение трёх лет Okko будет иметь приоритетное право на выбор сериальных проектов для совместного производства. Основными задачами творческого альянса являются поиск интересных, оригинальных идей для проектов и их реализация во всех сферах кино и видеондустрии в России и за рубежом.


«Я очень рад нашему сотрудничеству и тому, что нашей первой совестной с Okko работой станет такой интересный и самобытный проект. История, рассказанная в «Кунгуре», никого не оставит равнодушной и будет держать зрительский интерес до самой последней серии», — уверен Рубен Дишдишян.

Действие 12-серийного драматического детектива Сергея Попова разворачивается в рыбацком посёлке. Здесь свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое – с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя. Каждый дом, каждая семья хранит свои секреты. Главному герою Егору удастся открыть страшную правду, за что вместе с земляками заплатит цену. В «Кунгуре» также сыграют Евгений Харитонов, Виктория Романенко, Александр Голубев, Иван Стебунов, Виктор Сухоруков, Владислав Ветров, Борис Невзоров, Дмитрий Куличков, Валентина Мазунина и другие актёры. Съёмки запланированы на конец сентября и продлятся до января 2022 года.
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Деконструкция «Слишком крут для неудачи»

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