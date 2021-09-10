Кристофер Нолан заинтересовался фигурой «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Стали известны подробности о следующем фильме Кристофера Нолана
. Согласно Deadline
, создатель «Дюнкерка
» вновь заинтересовался периодом Второй мировой войны.
Нолану приглянулась фигура руководившего Манхэттенским проектом американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, которого впоследствии прозвали «отцом атомной бомбы». Режиссёр сфокусируется на роли учёного в разработке ядерного оружия.
В настоящий момент Нолан, ранее плотно сотрудничавший с Warner Bros., подыскивает себе другую студию, благо его новым фильмом, по слухам, заинтересовалось несколько крупных кинокомпаний. Пути режиссёра со студией разошлись после её решения о прокате «Довода
» по гибридной схеме, предполагающей выход картин и в кинотеатрах, и в формате онлайн.
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