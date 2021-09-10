Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов»

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Анонсированы Marvel’s Spider-Man 2 и Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games

Истории Человека-паука и Росомахи продолжатся в новых играх

10 сентября

Кристофер Нолан заинтересовался фигурой «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Режиссёр в своём следующем фильме вновь обратится к периоду Второй мировой войны