Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов»

В сети появился трейлер комедии «Дракулов
» Ильи Куликова
(«Полицейский с Рублёвки
»).
События картины разворачиваются в Российской империи. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость… Петр обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки – вурдалаки, а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, – опасный кровопийца! Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом – или помешать – могут лучшая подруга Вари, Соня, и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася.
«Я очень люблю роман «Дракула» и его киноверсию
, — признался Илья Куликов. — Но я решил сделать новую постановку в другом жанре, переосмыслив историю. Попытаться раскрыть совершенно другую идею. Зрителей ждет комедия с философским финалом
».
Главные роли в фильме сыграли Михаил Галустян
, Денис Васильев
, Татьяна Бабенкова
, Алексей Золотовицкий
, Надежда Сысоева
, Мария Лисовая
, Роман Попов
и другие.
«Кино мне понравилось еще на уровне сценария
, — рассказал Михаил Галустян. — Я взахлеб прочитал текст, и это было очень смешно! Ещё и режиссер — Илья Куликов. Вообще замечательно, подумал я, надо обязательно соглашаться!
»
«Дракулов
» — во всех кинотеатрах страны с 21 октября 2021 года.
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