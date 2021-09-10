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Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов»

10 сентября
2021 год

Новости кино >>
10 сентября 2021
В сети появился трейлер комедии «Дракулов» Ильи КуликоваПолицейский с Рублёвки»).


События картины разворачиваются в Российской империи. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость… Петр обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки – вурдалаки, а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, – опасный кровопийца! Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом – или помешать – могут лучшая подруга Вари, Соня, и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася.

«Я очень люблю роман «Дракула» и его киноверсию, — признался Илья Куликов. — Но я решил сделать новую постановку в другом жанре, переосмыслив историю. Попытаться раскрыть совершенно другую идею. Зрителей ждет комедия с философским финалом».

Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов»

Главные роли в фильме сыграли Михаил Галустян, Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Мария Лисовая, Роман Попов и другие.

«Кино мне понравилось еще на уровне сценария, — рассказал Михаил Галустян. — Я взахлеб прочитал текст, и это было очень смешно! Ещё и режиссер — Илья Куликов. Вообще замечательно, подумал я, надо обязательно соглашаться!»

«Дракулов» — во всех кинотеатрах страны с 21 октября 2021 года.
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Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов» фотографии
Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов» фотографии
Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов» фотографии
Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов» фотографии
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