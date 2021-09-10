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Истории Человека-паука и Росомахи продолжатся в новых играх

10 сентября
2021 год

Новости кино >>
10 сентября 2021
На мероприятии PlayStation Showcase 2021 состоялись анонсы сразу двух игр по вселенной Marvel, которые разрабатывает студия Insomniac Games.



Первой стал сиквел популярного супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man, получивший название Marvel’s Spider-Man 2. В представленном ролике можно увидеть сразу двух персонажей — Питера Паркера и Майлза Моралеса, дебютировавшего в самостоятельном дополнении к оригиналу Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Оба героя будут противостоять Веному.

Marvel’s Spider-Man 2, чей выход запланирован на 2023 год, создаётся издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для PlayStation 5.



Вторым проектом от Insomniac Games неожиданно для всех стал Marvel's Wolverine, в котором геймерам предстоит играть за Росомаху. Подробностей об игре, также ставшей эксклюзивом PlayStation 5, пока нет.

Это не первая игра про одного из главных супергероев из команды Людей Икс. В 2009-м на ПК, PS2, PS3, Xbox 360, Nintendo DS и Wii вышла X-Men Origins: Wolverine.


Marvel в последние годы активно сотрудничает с игровой индустрией. В частности, на мероприятии PlayStation Showcase 2021 был показан свежий трейлер приключения Marvel's Guardians of the Galaxy, а ранее студия Firaxis анонсировала тактическую RPG Marvel's Midnight Suns в духе XCOM.
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Истории Человека-паука и Росомахи продолжатся в новых играх фотографии
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