Истории Человека-паука и Росомахи продолжатся в новых играх

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В прокате с 21 октября

Михаил Галустян сосёт кровь в трейлере комедии «Дракулов»

10 сентября

Кристофер Нолан заинтересовался фигурой «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Режиссёр в своём следующем фильме вновь обратится к периоду Второй мировой войны