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Фёдору Добронравову исполнилось 60 лет

11 сентября
2021 год

Новости кино >>
11 сентября 2021
Сегодня, 11 сентября, исполнилось 60 лет заслуженному и народному артисту Российской Федерации, родоначальнику яркой актёрской династии Добронравовых, продюсеру, популярному актёру театра, кино и телевидения Фёдору Добронравову.

Фёдор Викторович родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. В 1988-м окончил актёрское отделение Воронежского государственного института искусств. Работал в Воронежском молодёжном театре. В 1990-м его приняли в труппу московского «Сатирикона», с 2003-го служил в столичном Театре Сатиры. Играет в антрепризах.

Фёдору Добронравову исполнилось 60 лет
фото: punkt-a.info

В кино дебютировал в 1993-м, сыграв лейтенанта милиции в социальной драме Сергея Урсуляка «Русский регтайм» и Высокого в «Стреляющих ангелах». На счету актёра более 120 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую популярность приобрёл благодаря «Сватам», «Ликвидации» и «Кадетству». Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Сочинение ко Дню Победы», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Займёмся любовью», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», «Жизнь одна», «Время собирать камни», «Девять неизвестных», «Золотой телёнок», «Убойная сила-6», «Изображая жертву», «Братья Карамазовы», «День радио», «Пассажирка», «Тариф новогодний», «Папины дочки», «Возвращение мушкетёров», «Исаев», «Кремлёвские курсанты», «В стиле jazz», «О чём говорят мужчины», «Всё включено!», «У каждого своя война», «Мамы», «Братья по обмену», «Конец прекрасной эпохи», «Страна чудес», «Девушка с косой», «Жили-были», «Одесский пароход» и «От печали до радости». Подарил свой голос персонажам более десятка мультфильмов.

Обладатель множества престижных наград, включая диплом за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Изображая жертву», премию «Звезда театрала» за лучшую мужскую главную роль Мужика и Джерри в спектакле «Незабываемые знакомства» Театра Сатиры и приз фестиваля «Амурская осень». Его сыновья Виктор и Иван также стали актёрами.
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