«Крепость. История Российского кризиса» номинирована на премию «ТЭФИ-Мультимедиа»

Неигровой мини-сериал Start
«Крепость. История Российского кризиса
» номинирован на Первую национальную премию за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» в категории «Документальный фильм, Диджитал СМИ». Церемония вручения наград состоится 11 сентября в Зимнем театре Сочи, уточняет пресс-служба премии.
Соперниками сериала по номинации заявлены «История российской поп-музыки» от Lenta.ru и «Сёстры», шедшие на RT.
«Мы ставили задачу сделать фильм, интересный самой широкой аудитории, ведь захватывающую человеческую историю прохождения кризиса-2008 Россией когда-то знали только специалисты — и смотрели на неё совсем под другим углом. Очень приятно, что наш труд отмечен профессиональным сообществом. И для телевидения, и для онлайн-платформ номинирование на ТЭФИ — знак большого доверия, печать качества, очень престижно и приятно», —
прокомментировал генеральный продюсер и автор идеи «Крепости» Алексей Боков.
В телевизионную номинацию документального кино включены третья серия «Путь Богов» проекта Владимира Познера
«Япония. Обратная сторона кимоно», «Специальный проект. Новочеркасский синдром» телеканала РБК и «COVID-19. Невыжившие» из цикла Russia Today «Эпидемия с Антоном Красовским».
обсуждение >>