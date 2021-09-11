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Об ортопеде Гаврииле Илизарове снимут сериал

11 сентября
2021 год

Новости кино >>
11 сентября 2021
Об академике Гаврииле Абрамовиче Илизарове снимут многосерийную драму. Согласно пресс-службе компании WeiT Media, отвечающей за производство сериала, это будет совместный проект с итальянской студией Pico Media, входящей в Asacha Media Group.

«Мы искали историю, основанную на реальных событиях, и нашли ту, которая объединила итальянцев и русских во времена "железного занавеса". Это прекрасная возможность открыть совместное производство между Италией и Россией», — считает основатель Pico Media Роберто Сесса.

из личного архива Г.А. Илизарова
фото: пресс-служба компании «ВайТ Медиа»

Восьмисерийный «Курган», который будет снят одновременно на русском и итальянском языках, перенесёт зрителей в 1982 год и расскажет о 14-летнем мальчишке из богатой итальянской семьи, который страдает от редкого заболевания. Когда местные врачи ставят на мальчике крест, родители решаются на рискованное путешествие из солнечной благополучной Италии в мрачную советскую Сибирь к гениальному ортопеду Гавриилу Илизарову.

По словам генерального продюсера WeiT Media Юлии Сумачевой, «этот международный проект позволит зрителю погрузиться в увлекательную историю, снятую преимущественно в реальном сибирском городе Курган, где больница продолжает функционировать и сейчас. В последнее время интерес к российскому оригинальному контенту велик как никогда. Партнёрство с Pico Media привнесёт в проект неповторимый итальянский колорит, привлекательный для российской и международной аудитории».
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