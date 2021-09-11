Фильм Одри Диван «Событие» удостоен «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля

«Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля получила французская картина Одри Диван «Событие».
Приз Большого жюри достался Паоло Соррентино
за «Руку бога
», а «Серебряным львом» за режиссуру отметили Джейн Кэмпион
, снявшую «Собачью власть
». Режиссёрский дебют актрисы Мэгги Джилленхол
«Потерянная дочь» получил заветную статуэтку за сценарий. «Дыра» Микеланджело Фраммартино удостоена специального приза жюри.
Гран-при конкурса «Горизонты» достался «Пилигримам» литовца Лауринаса Барейши
. Лучшим режиссёром признан создатель картины «Будь в движении» Эрик Гравель. Спецпризом жюри отмечено «Великое движение» Киро Руссо. Льва за сценарий вручили ленте «Цензорка» Петера Керекеса.
«Льва Будущего» за дебют получил румынский «Безупречный» Моники Стан и Джорджа Чипера. В программе «Неделя критики» отмечен наградой за режиссуру фильм Екатерины Селенкиной
«Обходные пути
», созданный в копродукции с нидерландской студией. Почётными наградами отмечены Роберто Бениньи
и Джейми Ли Кёртис
.
Лучшим VR-проектом Мостры признан «Голиаф: игра с реальностью» Барри Джина Мерфи и Мэй Абдалла. Наградами в виртуальной секции также отмечены «Парижский бал» Бланки Ли и «Конец ночи» Дэвида Адлера. Работы участников фестиваля можно посмотреть
до 19 сентября в Московском музее современного искусства.
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