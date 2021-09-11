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Фильм Одри Диван «Событие» удостоен «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля

11 сентября
2021 год

Новости кино >>
11 сентября 2021
«Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля получила французская картина Одри Диван «Событие».

Фильм Одри Диван «Событие» удостоен «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля
фото: twitter.com

Приз Большого жюри достался Паоло Соррентино за «Руку бога», а «Серебряным львом» за режиссуру отметили Джейн Кэмпион, снявшую «Собачью власть». Режиссёрский дебют актрисы Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь» получил заветную статуэтку за сценарий. «Дыра» Микеланджело Фраммартино удостоена специального приза жюри.

Гран-при конкурса «Горизонты» достался «Пилигримам» литовца Лауринаса Барейши. Лучшим режиссёром признан создатель картины «Будь в движении» Эрик Гравель. Спецпризом жюри отмечено «Великое движение» Киро Руссо. Льва за сценарий вручили ленте «Цензорка» Петера Керекеса.

Фильм Одри Диван «Событие» удостоен «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля
фото: twitter.com

«Льва Будущего» за дебют получил румынский «Безупречный» Моники Стан и Джорджа Чипера. В программе «Неделя критики» отмечен наградой за режиссуру фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути», созданный в копродукции с нидерландской студией. Почётными наградами отмечены Роберто Бениньи и Джейми Ли Кёртис.

Лучшим VR-проектом Мостры признан «Голиаф: игра с реальностью» Барри Джина Мерфи и Мэй Абдалла. Наградами в виртуальной секции также отмечены «Парижский бал» Бланки Ли и «Конец ночи» Дэвида Адлера. Работы участников фестиваля можно посмотреть до 19 сентября в Московском музее современного искусства.
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