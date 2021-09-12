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Российские книжные ждет финал «Атаки титанов» и начало «Человека-бензопилы»

12 сентября
2021 год

Новости кино >>
12 сентября 2021
Издательство «Азбука» объявило, что из печати вышел заключительный, 17-й том манги «Атака титанов», а в октябре в продажу поступит «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото — еще один графический хит из Японии.

Российские книжные ждет финал «Атаки титанов» и начало «Человека-бензопилы»

«Атака титанов» выходила в России с 2016 года, а в Японии сага Тэцуро Араки стартовала еще в 2009-м. Эпический сюжет о мире, в котором человечество спасается от исполинов-людоедов за гигантской стеной, успел неоднократно удивить читателей и зрителей аниме. Одноименный мультипликационный сериал начал выходить в 2013 году, а вторая половина четвертого и финального сезона ожидается в январе 2022-го.

«Человек-бензопила» рассказывает о юноше Дэндзи, который работает на якудза истребителем демонов, чтобы выплатить долг покойного отца. В ходе очередной схватки Дэндзи погибает, но возвращается к жизни благодаря демону-псу Почите: существо становится сердцем юноши, наделяя его способностью к превращению частей тела в бензопилы. Всего первая часть манги насчитывает 11 томов, «Азбука» будет выпускать сдвоенное издание — омнибус, куда войдут два тома.

Российские книжные ждет финал «Атаки титанов» и начало «Человека-бензопилы»

«Человек-бензопила» – одна из самых популярных манг 2021 года: в июне издательство Shueisha отчиталось об 11 миллионах проданных копий. Аниме-адаптацией занимается студия MAPPA, известная по франшизам «Зомбиленд. Сага», «Дорохэдоро», «Магическая битва» и «Атака титанов», которой студия занимается с четвертого сезона. Предполагаемая дата релиза – октябрь-ноябрь этого года.
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