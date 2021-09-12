Исполнилось 90 лет со дня рождения Иэна Холма

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз. В восемь лет попал в театр, что произвело на него неизгладимое впечатление. В 1953-м окончил Королевскую Академию Драматических Искусств и поступил в театр. Первой его ролью была крохотная партия копьеносца в «Отелло», зато это был Шекспировский Мемориальный театр в Стрэтфорде-на-Эвоне. Потом было мировое турне вместе с Лоуренсом Оливье, дебют на телевидении, работа в различных театрах, дебют на Бродвее и, наконец, — его открыл Голливуд.
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