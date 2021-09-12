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Исполнилось 90 лет со дня рождения Иэна Холма

12 сентября
2021 год

Новости кино >>
12 сентября 2021
Сегодня, 12 сентября, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося британского актёра театра и кино Сэра Иэна Холма, запомнившегося зрителям по ролям Бильбо Беггинса во «Властелине колец» и «Хоббите», Вито Корнелиуса в «Пятом элементе» и андроида Эша в «Чужом».

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз. В восемь лет попал в театр, что произвело на него неизгладимое впечатление. В 1953-м окончил Королевскую Академию Драматических Искусств и поступил в театр. Первой его ролью была крохотная партия копьеносца в «Отелло», зато это был Шекспировский Мемориальный театр в Стрэтфорде-на-Эвоне. Потом было мировое турне вместе с Лоуренсом Оливье, дебют на телевидении, работа в различных театрах, дебют на Бродвее и, наконец, — его открыл Голливуд.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Иэна Холма
фото: с Сигурни Уивер на съёмках «Чужого»

За свою жизнь мастер успел сыграть 137 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в картинах «Робин и Мэриан», «Иисус из Назарета», «Огненные колесницы», «Бандиты во времени», «Грейстоук», «Бразилия», «Генрих V», «Гамлет», «Обед нагишом», «Франкенштейн», «Славное будущее», «Экзистенция», «Из ада», «Авиатор», «Послезавтра» и многих других. Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Ренессанс» и «Рататуй», а также озвучил Эша в видеоигре Alien: Isolation и Вито Корнелиуса в игровой версии «Пятого элемента».

Обладатель 20 престижных наград, включая две премии BAFTA, «Энни» и приз Каннского фестиваля. Последние годы жизни страдал болезнью Паркинсона. Иэна Холма не стало 19 июня 2020 года. Ему было 88 лет.
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Исполнилось 90 лет со дня рождения Иэна Холма фотографии
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Деконструкция «Слишком крут для неудачи»

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