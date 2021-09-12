Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Андрей Рублёв»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Домашний» покажет мелодрамы с Марией Пироговой и Валерией Шкирандо

12 сентября
2021 год

Новости кино >>
12 сентября 2021
Очередная неделя «Лав Сторис» на «Dомашнем» стартует 20 сентября в 19.00 с показа четырёхсерийной романтической мелодрамы Сахата Дурсунова «Счастье меня найдёт» с Евгенией Розановой и Ириной Темичевой в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Счастье меня найдёт»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету две сестры Анна и Полина воспитывались в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна – ответственная, отзывчивая, добрая, получила образование и стала юристом. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась одна с ребёнком на руках и вернулась домой. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает её вразумить. Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у неё мужа, рассорить со всеми родственниками и запретить видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась.

В мини-сериале также сыграли Сергей Галахов, Евгений Шириков, Ольга Машная и Виктор Михайлов.

«Идеальный выбор»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит линейку премьер 21 сентября комедийная мелодрама Сергея Краснова «Идеальный выбор» с Марией Пироговой, Еленой Бирюковой, Александром Алёшкиным, Олегом Масленниковым-Войтовым, Софьей Шуткиной, Митей Лабушем, Анастасией Салтыковой и Никитой Абдуловым.

Сериал поведает, как в один прекрасный вечер Дашин жених, с которым они встречались три года, заявляет, что полюбил другую. Рыдая, героиня порвала с неверным, вернулась домой и обнаружила на диване спящего мужчину. Оказалось, что это её сосед Андрей, который пробрался к ней в квартиру через балкон, спасаясь от разгневанного мужа другой соседки. С этой минуты между Дашей и Андреем начинается война, они следят друг за другом и пытаются причинить как можно больше неприятностей. А тут ещё и мама Даши приезжает, чтобы познакомиться с изгнанным женихом. Даше предстоит срочно найти замену, только вариантов не так много.

«Моя сестра лучше»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


22 сентября эстафету примет мелодрама Петра Степина «Моя сестра лучше», главные роли в которой исполнили Елена Лотова и Алексей Анищенко, а компанию им составили Сергей Комаров, Александра Белоглазова, Карина Мишулина и Светлана Фролова.

Это история Лили, работающей диспетчером в такси. Она до сих пор переживает уход отца из семьи (сейчас он успешный бизнесмен и публичный человек) и с тоской следит за жизнью его новой семьи, считая себя недостойной отцовской любви. Восемь лет назад она мечтала и готовилась к поступлению в медицинский, работала медсестрой в больнице, куда однажды забрела компания её сводной младшей сестры Евы с просьбой о помощи. После их ухода у Лили пропали лекарства, её обвинили в халатности и уволили.  Отец встал на сторону младшей дочери, которая ловко изобразила из себя жертву. Спустя годы выясняется, что новый работодатель Лили, Виктор, в которого она влюбилась, – жених Евы. Героиня больше не хочет чувствовать себя неудачницей и принимает вызов судьбы и соперницы.

«Нелюбимый мой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


23 сентября зрительницам представят лирическую мелодраму Сергея Быстрицкого «Нелюбимый мой» с Анной Мельниковой, Евгением Олейником, Иваном Клещевниковым, Дарьей Юрской и Ириной Темичевой.

Съёмки сериала проходили в Калуге и Калужской области. Главные герои Аня и Дима сыграли свадьбу сразу после института. Вот только счастья в совместной жизни так обрести и не смогли. Она постоянно ревновала его к каждой встречной. И как бы муж ни пытался убедить супругу, что любит только её, героиня видела, как остальные девушки смотрят на её возлюбленного. Дима же завидовал стремительному карьерному росту жены, ведь не успела Аня устроиться на работу, как сразу получила несколько крупных заказов, которые отнимали у неё всё свободное время. У Димы дела шли куда хуже, он ушёл из профессии и работал менеджером в строительной компании, но и там его опережали более успешные и настойчивые. Постепенно ядовитые слова подруг, мягкие намёки самой близкой – Зои и недовольство матери браком Анны и Димы делали своё дело. И однажды Аня, спешащая сообщить мужу о своей беременности, увидела то, чего боялась больше всего: застала Диму с его начальницей и тут же подала на развод.

«Врачебная ошибка»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершится премьерная неделя 24 сентября медицинской мелодрамой «Врачебная ошибка», главные роли в которой исполнила Валерия Шкирандо и Владислав Резник. В сериале Петра Смирнова также заняты Андрей Милюхин, Василий Козлов, Оксана Чивелёва и Евгений Никитин.

По сюжету к 35 годам Елена осуществила мечту юности и стала хирургом, но её личная жизнь неуклонно шла под откос. Она была основной кормилицей в семье, дочь фактически воспитал муж – у него свободный график работы. Когда он, наконец, смог зарабатывать, завёл любовницу. Для Елены это стало ударом. Не успев оправиться, она приезжает на работу, чтобы провести сложнейшую операцию. На столе оказывается любовница мужа. В ходе операции героине становится плохо, заканчивать пришлось другому врачу. На следующий день пациентка умирает. Елена оказывается на скамье подсудимых, её лишают права на врачебную деятельность и увольняют с работы. Все от нее отворачиваются, включая мужа, и лишь новый знакомый готов протянуть ей руку помощи, потому что убеждён в её невиновности.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Владислав Резник придет на помощь опытному хирургу Валерии Шкирандо
В Калуге снимают мелодраму «Нелюбимый мой»
Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше»
Евгения Розанова и Ирина Темичева стали «Сестрами»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Никита АбдуловАлександр АлёшкинАлексей АнищенкоАлександра БелоглазоваЕлена БирюковаСергей БыстрицкийСергей ГалаховСахат ДурсуновИван КлещевниковВасилий Козлов (II)Сергей Комаров (II)Сергей КрасновМитя ЛабушЕлена ЛотоваОлег Масленников-ВойтовОльга МашнаяАнна МельниковаАндрей МилюхинВиктор Михайлов (V)Карина МишулинаЕвгений НикитинЕвгений ОлейникМария ПироговаВладислав РезникЕвгения РозановаАнастасия СалтыковаПётр СмирновПётр СтепинИрина ТемичеваСветлана ФроловаОксана ЧивелёваЕвгений ШириковВалерия ШкирандоСофья ШуткинаДарья Юрская
фильмы
Врачебная ошибкаИдеальный выборМоя сестра лучшеНелюбимый мойСчастье меня найдёт

фотографии >>
«Счастье меня найдёт»
«Счастье меня найдёт»
«Идеальный выбор»
«Моя сестра лучше»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Андрей Рублёв»

Скорбим

Александр Иваненко
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Иваненко.
Веслав Голас
9 сентября ушёл из жизни актёр Веслав Голас.
Александр Мельник
8 сентября трагически погиб режиссёр Александр Мельник.
Владимир Яковлев
27 августа ушёл из жизни актёр Владимир Яковлев.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Сергей Колос
Юлия Рудина
Елена Серопова
Роза Хайруллина
Игорь Шавлак
Наталья Щукина
Джанна Мария Канале
Сильвия Пиналь
Эмми Россум
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Иэн Холм
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен