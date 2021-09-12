«Домашний» покажет мелодрамы с Марией Пироговой и Валерией Шкирандо

По сюжету две сестры Анна и Полина воспитывались в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна – ответственная, отзывчивая, добрая, получила образование и стала юристом. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась одна с ребёнком на руках и вернулась домой. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает её вразумить. Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у неё мужа, рассорить со всеми родственниками и запретить видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась.
Сериал поведает, как в один прекрасный вечер Дашин жених, с которым они встречались три года, заявляет, что полюбил другую. Рыдая, героиня порвала с неверным, вернулась домой и обнаружила на диване спящего мужчину. Оказалось, что это её сосед Андрей, который пробрался к ней в квартиру через балкон, спасаясь от разгневанного мужа другой соседки. С этой минуты между Дашей и Андреем начинается война, они следят друг за другом и пытаются причинить как можно больше неприятностей. А тут ещё и мама Даши приезжает, чтобы познакомиться с изгнанным женихом. Даше предстоит срочно найти замену, только вариантов не так много.
Это история Лили, работающей диспетчером в такси. Она до сих пор переживает уход отца из семьи (сейчас он успешный бизнесмен и публичный человек) и с тоской следит за жизнью его новой семьи, считая себя недостойной отцовской любви. Восемь лет назад она мечтала и готовилась к поступлению в медицинский, работала медсестрой в больнице, куда однажды забрела компания её сводной младшей сестры Евы с просьбой о помощи. После их ухода у Лили пропали лекарства, её обвинили в халатности и уволили. Отец встал на сторону младшей дочери, которая ловко изобразила из себя жертву. Спустя годы выясняется, что новый работодатель Лили, Виктор, в которого она влюбилась, – жених Евы. Героиня больше не хочет чувствовать себя неудачницей и принимает вызов судьбы и соперницы.
Съёмки сериала проходили в Калуге и Калужской области. Главные герои Аня и Дима сыграли свадьбу сразу после института. Вот только счастья в совместной жизни так обрести и не смогли. Она постоянно ревновала его к каждой встречной. И как бы муж ни пытался убедить супругу, что любит только её, героиня видела, как остальные девушки смотрят на её возлюбленного. Дима же завидовал стремительному карьерному росту жены, ведь не успела Аня устроиться на работу, как сразу получила несколько крупных заказов, которые отнимали у неё всё свободное время. У Димы дела шли куда хуже, он ушёл из профессии и работал менеджером в строительной компании, но и там его опережали более успешные и настойчивые. Постепенно ядовитые слова подруг, мягкие намёки самой близкой – Зои и недовольство матери браком Анны и Димы делали своё дело. И однажды Аня, спешащая сообщить мужу о своей беременности, увидела то, чего боялась больше всего: застала Диму с его начальницей и тут же подала на развод.
По сюжету к 35 годам Елена осуществила мечту юности и стала хирургом, но её личная жизнь неуклонно шла под откос. Она была основной кормилицей в семье, дочь фактически воспитал муж – у него свободный график работы. Когда он, наконец, смог зарабатывать, завёл любовницу. Для Елены это стало ударом. Не успев оправиться, она приезжает на работу, чтобы провести сложнейшую операцию. На столе оказывается любовница мужа. В ходе операции героине становится плохо, заканчивать пришлось другому врачу. На следующий день пациентка умирает. Елена оказывается на скамье подсудимых, её лишают права на врачебную деятельность и увольняют с работы. Все от нее отворачиваются, включая мужа, и лишь новый знакомый готов протянуть ей руку помощи, потому что убеждён в её невиновности.
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