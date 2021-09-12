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К геймерам вернутся «Звёздные войны» в виде ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic

12 сентября
2021 год

Новости кино >>
12 сентября 2021
«Звёздные войны» вернутся к истокам благодаря ремейку культовой RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. Подробности о грядущей игре раскрыл в официальном блоге PlayStation ведущий продюсер Aspyr Media Райан Тредвелл.



Студия Aspyr Media воссоздаст знаменитую ролевую игру BioWare «Рыцари Старой Республики», вышедшую в 2003-м, с использованием «современных технологий, функций, графики и других нововведений», пообещав сохранить «целостность сюжета и персонажей».

«Хотя со дня дебюта KOTOR прошло уже почти 20 лет, она до сих пор остаётся одной из самых обожаемых игр всех времён. И теперь, когда перед вселенной "Звёздных войн" открылись новые горизонты, сообщество поклонников ещё сильнее стремится вернуться в легендарную эпоху увлекательных сюжетов и драйва», — говорит Тредвелл.


Игра находится на ранней стадии производства. Над ней трудятся ветераны индустрии и участники команды разработки оригинала. Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет на ПК и PlayStation 5 при содействии Lucasfilm Games и Sony Interactive Entertainment.

Действие первоисточника разворачивается за 4000 лет до образования Галактической Империи. Геймеры управляли Реваном, который противостоит тёмному лорду ситхов Дарту Малаку. Игру создали такие мастера, как Кейси Хадсон и Дрю Карпишин, а персонажи говорили голосами Дженнифер Хейл, Кортни Тейлор, Эда Аснера, Кимберли Брук, Этана Филлипса и Стива Блума. Через год студия Obsidian Entertainment выпустила сиквел Knights of the Old Republic II — The Sith Lords, над которым трудился ещё один легендарный разработчик — Крис Авеллон. Он придумал историю Изгнанника, изгнанного из Ордена джедаев, который почти полностью уничтожили ситхи за пять лет, прошедших после событий первой части.
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