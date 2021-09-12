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Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным

12 сентября
2021 год

Новости кино >>
12 сентября 2021
В Иванове завершился третий российский фестиваль сериалов «Пилот». Лучшим проектом признали Sold Out Ивана Плечева об изнанке музыкальной индустрии с Глебом Калюжным в главной роли.

Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным

Приз за режиссуру вручили Анне Пармас, поставившей «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в образе надзирательницы колонии-поселения, куда однажды попадают ее богатые родственники. Среди сценаристов победу одержал Ришат Мухтаров, автор сериала «Стрим», который также стал лучшим по мнению зрителей.

Награда за лучшую женскую роль досталась Кристине Кучеренко, исполнившей одну из ведущих ролей в подростковой драме «Моя большая тайна». Среди актеров победу одержал Евгений Стычкин за триллер «Вне себя». Диплом за лучшие роли второго плана получил Иван Макаревич, появившийся сразу в двух сериалах-победителях — Sold Out и «Вне себя».

Спецприз жюри с формулировкой «За мастерское смешение жанров» вручили создателям сериала «Отец Сергий», где Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко вместе охотятся на нечисть. Дипломом за «Самый ожидаемый проект» отметили «Сказки Пушкина. Для взрослых» Михаила Зыгаря.
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обсуждение >>
№ 1
Инна Михайлова   12.09.2021 - 20:32
Сейчас столько достойных проектов выходит, что, мне кажется, жюри становится попросту сложно выделить какой-то один из них.. Но это только к лучшему! читать далее>>
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