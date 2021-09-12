Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным

В Иванове завершился третий российский фестиваль сериалов «Пилот». Лучшим проектом признали Sold Out Ивана Плечева
об изнанке музыкальной индустрии с Глебом Калюжным
в главной роли.
Приз за режиссуру вручили Анне Пармас
, поставившей «Исправление и наказание
» с Анной Михалковой
в образе надзирательницы колонии-поселения, куда однажды попадают ее богатые родственники. Среди сценаристов победу одержал Ришат Мухтаров
, автор сериала «Стрим
», который также стал лучшим по мнению зрителей.
Награда за лучшую женскую роль досталась Кристине Кучеренко
, исполнившей одну из ведущих ролей в подростковой драме «Моя большая тайна
». Среди актеров победу одержал Евгений Стычкин
за триллер «Вне себя
». Диплом за лучшие роли второго плана получил Иван Макаревич
, появившийся сразу в двух сериалах-победителях — Sold Out и «Вне себя».
Спецприз жюри с формулировкой «За мастерское смешение жанров» вручили создателям сериала «Отец Сергий
», где Роман Маякин
и Лукерья Ильяшенко
вместе охотятся на нечисть. Дипломом за «Самый ожидаемый проект» отметили «Сказки Пушкина. Для взрослых
» Михаила Зыгаря
.
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