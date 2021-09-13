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Завершились съёмки седьмой части шпионской серии «Миссия невыполнима»

13 сентября
2021 год

Новости кино >>
13 сентября 2021
Съёмки седьмой части популярной шпионской серии «Миссия невыполнима» подошли к концу. Об этом рассказал на своей официальной странице в Instagram режиссёр картины Кристофер Маккуорри.

Завершились съёмки седьмой части шпионской серии «Миссия невыполнима»
фото: instagram.com

«Всё, что вам нужно, — это хорошие люди. За наш неукротимый, неудержимый, неумолимый актёрский состав и команду: даже при самых благоприятных обстоятельствах это должно было быть почти невозможно. Даже увидев конечный результат, мы не можем поверить в то, чего вы достигли. Слова никогда не смогут адекватно выразить нашу благодарность и восхищение — не только вам, но и вашим близким. Вы лучшие в мире», — написал постановщик под фотографией, на которой он находится в компании исполнителя роли Итана Ханта Тома Круза.

Из-за пандемии коронавируса съёмки фильма неоднократно прерывались. На данный момент релиз запланирован на конец сентября 2022 года.
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