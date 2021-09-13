Дмитрий Тюрин завершил работу над вторым сезоном «Эпидемии»

В Луховицах Московской области завершились съёмки второго сезона сериала «Эпидемия
». Премьера состоится на видеосервисе Premier, уточняет пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство сериала.
«В это трудно поверить, но надо признаться, что эксперимент под названием "Эпидемия 2" закончен. Спасибо всем, кто прошёл этот трудный, но увлекательный путь. Для меня было честью пройти вместе с вами эти непростые полгода», — поблагодарил
съёмочную группу режиссёр Дмитрий Тюрин
после финального дубля.
Актёры основного состава прощались с площадкой второй «Эпидемии» постепенно, в финальный день снимались сцены уже без них.
«Спасибо от всей души нашей группе!!! Я горячо вас люблю!!! Честно, было так трудно, так важно, так горько и весело, это было невероятное счастье, настоящее, не простое, но такое ценное! Я буду очень скучать», —
говорит Наталья Земцова
.
Съёмочными локациями для сериала послужили подмосковная Ивантеевка, Санкт-Петербург и его окрестности, Карелия, Приозёрск и Москва. Продюсерами выступили Валерий Федорович
, Евгений Никишов
и Сергей Корнихин
.
«Последний съёмочный день: преддверие большого расставания и потери важного, маленький праздник прощания. Не верится, что это конец, не понимание и непринятие финала и прощания. Ожидание. Счастливое неведение того, что получилось, теплота внутри, будет круто, очень хочется узнать, что же получилось», —
поделился своими впечатлениями Эльдар Калимулин
.
Перед молодым оператором Робертом Саруханяном
стояла непростая задача. По его словам, «за полгода съёмок было всякое. Но в самые тяжёлые смены мне помогало чувство ответственности — перед группой и будущими зрителями. Я очень люблю проект и всех, с кем мне на нём удалось поработать. Поэтому все "последние дни" были полны эмоциями».
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