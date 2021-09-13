Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Андрей Рублёв»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Тюрин завершил работу над вторым сезоном «Эпидемии»

13 сентября
2021 год

Новости кино >>
13 сентября 2021
В Луховицах Московской области завершились съёмки второго сезона сериала «Эпидемия». Премьера состоится на видеосервисе Premier, уточняет пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство сериала.

Дмитрий Тюрин завершил работу над вторым сезоном «Эпидемии»

«В это трудно поверить, но надо признаться, что эксперимент под названием "Эпидемия 2" закончен. Спасибо всем, кто прошёл этот трудный, но увлекательный путь. Для меня было честью пройти вместе с вами эти непростые полгода», — поблагодарил съёмочную группу режиссёр Дмитрий Тюрин после финального дубля.

Актёры основного состава прощались с площадкой второй «Эпидемии» постепенно, в финальный день снимались сцены уже без них.

Дмитрий Тюрин завершил работу над вторым сезоном «Эпидемии»

«Спасибо от всей души нашей группе!!! Я горячо вас люблю!!! Честно, было так трудно, так важно, так горько и весело, это было невероятное счастье, настоящее, не простое, но такое ценное! Я буду очень скучать», — говорит Наталья Земцова.

Съёмочными локациями для сериала послужили подмосковная Ивантеевка, Санкт-Петербург и его окрестности, Карелия, Приозёрск и Москва. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Сергей Корнихин.

Дмитрий Тюрин завершил работу над вторым сезоном «Эпидемии»

«Последний съёмочный день: преддверие большого расставания и потери важного, маленький праздник прощания. Не верится, что это конец, не понимание и непринятие финала и прощания. Ожидание. Счастливое неведение того, что получилось, теплота внутри, будет круто, очень хочется узнать, что же получилось», — поделился своими впечатлениями Эльдар Калимулин.

Перед молодым оператором Робертом Саруханяном стояла непростая задача. По его словам, «за полгода съёмок было всякое. Но в самые тяжёлые смены мне помогало чувство ответственности — перед группой и будущими зрителями. Я очень люблю проект и всех, с кем мне на нём удалось поработать. Поэтому все "последние дни" были полны эмоциями».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юра Борисов записался во второй сезон «Эпидемии»
В Подмосковье начались съемки второго сезона «Эпидемии»
Второй сезон «Эпидемии» снимет Дмитрий Тюрин
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Наталья ЗемцоваЭльдар КалимулинСергей КорнихинЕвгений НикишовРоберт СаруханянДмитрий ТюринВалерий Федорович
фильмы
ЭпидемияЭпидемия-2

анонс

Деконструкция «Андрей Рублёв»

Скорбим

Михаил Боровков
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Боровков.
Александр Иваненко
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Иваненко.

День рождения >>

Иван Бурляев
Сергей Гамов
Владимир Гуркин
Дмитрий Зеничев
Вадим Пожарский
Екатерина Проскурина
Марк Прудкин
Александр Розенбаум
Семён Свашенко
Жаклин Биссет
Збигнев Запасевич
Кристиана Капотонди
Клаудио Кассинелли
Клодетт Кольбер
Луис Мэндилор
Тайлер Перри
все родившиеся 13 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен