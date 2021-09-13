Агния Кузнецова стала стендап-комиком

По словам генерального продюсера сериала и компании Keystone Production Дмитрия Дьяченко, он «несколько лет назад прочитал роман Дарьи Сойфер "На грани серьёзного", который и заложил основу сюжета нашего сериала. Мне показалось интересным, что главная героиня, программист и неуверенный в себе человек, рассказывает о своей жизни в такой саркастичной манере стендап-комика. Такая форма помогает раскрыть вопросы и проблемы, которые волнуют Катю и в целом поколение тридцатилетних. В этом смысле наша история не о стендапе, а прежде всего о главных ценностях и поиске любви».
фото: пресс-служба телеканала СТС
В процессе подготовки к новой роли Кузнецова пересматривала выступления российских комикесс, ходила в стендап-клубы и репетировала с комиками Максимом Евдокимовым и Хетагом Хугаевым. В сериале актрисе предстоит не только шутить на сцене семитысячного концертного зала, но и выходить на ринг, готовиться к прыжку с парашютом, участвовать в рыцарском турнире и воспитывать куклу-реборна.
«Я впервые сыграла главную роль в комедийном проекте, что для меня очень важно. Особенно переживала, когда мы снимали стендап-выступления. Казалось, что я суперстар, к которой зрители пришли на концерт. Было весело, но и чувствовалось напряжение. Ведь я была одна на сцене все два дня съёмок», — говорит Агния Кузнецова.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Главным экстримом для героини Кузнецовой стали свидания, на которые по сюжету интроверту-программисту Кате сложно было решиться. Одним из претендентов на её сердце стал загадочный байкер в исполнении Романа Курцына. Актёр признавался, что выиграл джекпот, получив такую роль: «Когда мой старый друг Марк Горобец предложил этого героя, я в шутку попросил назвать три причины, почему я должен согласиться. Марк сказал: потому что это крутой байкер, у которого странные отношения с жёнами, а серия с моим героем будет снята в жанре саспенс. Кроме того, я и сам мотоциклист, но никогда не играл байкера».
Мотоцикл Роман выбирал сам. Он также предложил добавить байкеру эффектные татуировки и яркую деталь характера — рычание. «Мой герой напоминает животное, которое всё время так смотрит на главную героиню, будто хочет её съесть, — смеётся актёр. — Мне кажется, что в итоге мой персонаж будет как пугать, так и притягивать».
фото: пресс-служба телеканала СТС
По словам режиссёра Марка Горобца, в новом сериале есть место не только для юмора: «Хотелось снять жизненную комедию про поколение тридцатилетних. При этом в нашей истории есть элементы саспенса, мелодрамы, много интересных трюковых сцен и технических решений, как съёмки с помощью скоростного квадрокоптера. По размаху могу назвать наш проект киносериалом, так как в общей сложности мы задействовали больше четырёхсот актёров и ста различных объектов».
Съёмки проходили в коворкинге «Москва-Сити», который превратился в офис IT-компании главной героини, а также на подмосковном аэродроме, в речном порту, спортивных и ночных клубах, лофтах, клиниках и других локациях.
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