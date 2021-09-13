Алексей Попогребский приступил к съёмкам фэнтези «Самая большая луна»

Это рассказ об эмерах, сверхлюдях, наделённых необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.
По словам Попогребского, «"Самая большая луна" — это история первой любви, рассказанная через оригинальный и интересный мир с собственной мифологией. Для этого мы придумали особых персонажей — эмеров, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от обычных людей. Но на самом деле они могут управлять самыми разными человеческими эмоциями: страхом, гневом, радостью и так далее. Здесь есть задел на целый цикл историй, и мы надеемся, что наш фильм станет визуально интересным, эмоционально вовлекающим и крайне заметным событием, которое создаст почву для появления сиквела, а может, даже нескольких. Думая над воплощением фантастического мира эмеров, мы пришли к выводу, что привычные компьютерные эффекты не будут работать так, как нам хочется. Поэтому мы разработали свой подход к визуальным эффектам. Это планируется осуществить при помощи уникальной технологии внутрикадровой проекции — 3D mapping. Такого в кино ещё никто не делал».
фото: пресс-служба кинокомпании «План 9»
В картине также будут использоваться привычные спецэффекты. За визуальную составляющую отвечают оператор Артём Замашной и художник-постановщик Александра Фатина. Съёмки, которые продлятся до декабря текущего года, пройдут в Санкт-Петербурге (включая студию «Ленфильм»), Ленинградской области и окрестностях Выборга.
«Петербург, ставший основным местом обитания наших необычных героев, как нельзя лучше подходит для создания магической и романтической атмосферы нашего фильма, — отмечает Роман Борисевич. — "Самая большая луна" — масштабный и многообещающий проект, в который я очень верю. Надеюсь, он будет интересен и зрителям, и мы получим возможность развивать историю этого мира в продолжении».
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