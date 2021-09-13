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Жора Крыжовников перенесёт действие «Преступления и наказания» в Россию 1990-х

13 сентября
2021 год

Новости кино >>
13 сентября 2021
Жора Крыжовников перенесёт действие классического романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» в Россию 1990-х. Сериал производства компаний «Водород» и «НМГ Студия» выйдет эксклюзивно на more.tv, сообщает пресс-служба сервиса.


«Идея сериала по Достоевскому у нас появилась во время съёмок фильма "Лёд 2", а меня роман "Преступление и наказание" интересовал давно. Моя короткометражка "Нечаянно" – это Раскольников без идеологии. И сейчас, перечитывая дневники Фёдора Михайловича, я удивлён, сколь часто он использует слово "нечаянно", говоря об убийстве Раскольникова. В этом смысле я, пусть и в пародийном ключе, но к Фёдору Михайловичу "прикасался", ставил его в институте, всегда любил. Ну а самое главное – мы нашли одновременно близкое и уже далёкое для нас время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось всё, что могло остановиться, и люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации "Преступление и наказание" работает особенно остро», — считает Жора Крыжовников.

Восьмисерийное «Преступление и наказание 1992» из линейки more originals продюсируют сам режиссёр, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук и Вячеслав Муругов. Крыжовников также заявлен автором сценария вместе с Алиной Тяжловой.


По сюжету со времён написания романа Достоевского «Преступление и наказание» прошло более ста лет, а в Петербурге, кажется, ничего не изменилось. На дворе – начало 90-х. Родион Раскольников в отчаянии решается на ограбление и убийство, а юная Соня Мармеладова продаёт себя за валюту, спасая от нищеты семью. Бандиты, менты, люди, потерявшие работу и самоуважение – приметы страшного и нового времени.

«Фёдор Михайлович Достоевский в своё время рассказал о нас всё. Такой материал в руках талантливого режиссёра со своим уникальным почерком – это большая ценность. Жора Крыжовников – автор, который способен сегодня рассказать классику так, чтобы современный зритель не смог оторваться от фильма, читал ли он Достоевского или нет. И, конечно, Жора очень непредсказуемый режиссёр, поэтому нам, как зрителям, не терпится увидеть результат», — говорит Александр Андрющенко. А Фёдор Бондарчук уверен, что в прочтении Крыжовникова «роман Достоевского обретёт новое оригинальное звучание».
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