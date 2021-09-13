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Фильм «Общага» покажут онлайн-кинотеатры KION, Premier и Кинопоиск HD

13 сентября
2021 год

Новости кино >>
13 сентября 2021
Премьера режиссёрского дебюта оператора Романа Васьянова «Общага», снятого по мотивам книги Алексея Иванова «Общага-на-крови», состоится 26 сентября в онлайн-кинотеатрах KION, Premier и КиноПоиск HD, сообщает пресс-служба последнего.

Фильм «Общага» покажут онлайн-кинотеатры KION, Premier и Кинопоиск HD
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«Уверен, что пользователи российских стримингов оценят нашу картину и она будет интересна молодой аудитории. Да, это фильм о другой эпохе, но его конфликты, персонажи, вопросы, которые поднимаются, актуальны как никогда», — прокомментировал Роман Васьянов.

Действие фильма, вошедшего в конкурс «Кинотавра» 2021-го, разворачивается в 1984 году в Свердловске. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света вполне счастливо живут в общаге, пока самоубийство одной из студенток не переворачивает их жизнь.

Фильм «Общага» покажут онлайн-кинотеатры KION, Premier и Кинопоиск HD
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«Мы очень благодарны компании Sony Pictures, с которой мы начали подготовку театрального релиза, за сотрудничество и проделанную работу, но сегодняшняя крайне динамичная ситуация на рынке показывает, что российским драматическим фильмам довольно сложно пробивать себе дорогу к кинотеатральному зрителю. Поэтому совместный премьерный цифровой выпуск одновременно на трёх платформах кажется нам правильным и современным решением», — считает продюсер картины Артём Васильев.

Главные роли в «Общаге» исполнили Илья Маланин, Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Никита Ефремов, Юлия Ауг и Алёна Михайлова. Фильм снят компанией Metrafilms при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».



«Мы рады, что будем одними из первых, кто покажет этот замечательный проект российскому зрителю. Также нельзя не отметить, что это впервые, когда зрители нашего видеосервиса увидят проект практически одновременно с участниками "Кинотавра"», – отмечает генеральный директор Premier Софья Митрофанова.
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Фильм «Общага» покажут онлайн-кинотеатры KION, Premier и Кинопоиск HD фотографии
Фильм «Общага» покажут онлайн-кинотеатры KION, Premier и Кинопоиск HD фотографии
Фильм «Общага» покажут онлайн-кинотеатры KION, Premier и Кинопоиск HD фотографии
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