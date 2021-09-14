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Пятеро Божественных Драконов: герои «Сказки о хвосте феи» вновь готовы рискнуть жизнью

14 сентября
2021 год

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14 сентября 2021
Во время встречи с фанатами Хиро Мисима анонсировал аниме-сериал «Хвост феи: Столетний квест» — спин-офф «Хвоста феи», посвященный приключениям Нацу Драгнила.

Пятеро Божественных Драконов: герои «Сказки о хвосте феи» вновь готовы рискнуть жизнью

«Хвост феи» — название популярной магической гильдии, в которой и состоит Нацу. После победы над самым могущественным темным магом, он и его команда берутся за выполнение Столетнего квеста, который уже целый век никто не может выполнить. Им придется столкнуться с Пятью Божественными Драконами, каждый из которых обладает невероятным могуществом. Путешествие начнется на другом континенте, в местах, где зародилась первая гильдия в мире.

Сёнэн-манга Хиро Масимы «Сказка о хвосте феи», завершившаяся в 2017 году, породила одноименный аниме-сериал и два полнометражных фильма. Спин-офф-манга «Хвост феи: Столетний квест» поступила в продажу в 2018-м — и пока не завершена. В настоящий момент аниме-адаптация находится на самом раннем этапе производства, и пока нет никакой информации о сэйю (актерах озвучания), количестве эпизодов и дате релиза.
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Пятеро Божественных Драконов: герои «Сказки о хвосте феи» вновь готовы рискнуть жизнью фотографии
Пятеро Божественных Драконов: герои «Сказки о хвосте феи» вновь готовы рискнуть жизнью фотографии
Пятеро Божественных Драконов: герои «Сказки о хвосте феи» вновь готовы рискнуть жизнью фотографии
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