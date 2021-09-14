Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 70 лет со дня рождения Сергея Арцибашева

14 сентября
2021 год

Новости кино >>
14 сентября 2021
Сегодня, 14 сентября, исполнилось 70 лет со дня рождения народного артиста России, преподавателя ГИТИСа, известного театрального режиссёра и актёра Сергея Арцибашева.

Сергей Николаевич родился 14 сентября 1951 года в посёлке Калья Свердловской области. После окончания Уральского политехнического техникума и актёрского факультета Свердловского театрального училища, Арцибашев учился режиссуре в ГИТИСе. В 1981-м по приглашению Юрия Любимова поступил на работу в Театр на Таганке, а в 1989-м стал главным режиссёром «Московского Театра Комедии», через два года заняв место руководителя после его реорганизации в «Театр на Покровке». С 2002-го по 2011-й также возглавлял Театр имени Маяковского. Поставил более 40 спектаклей.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Сергея Арцибашева
фото: starhit.ru

В кино дебютировал в качестве начальника пионерлагеря Василия Трофимовича в комедии для детей «Этот негодяй Сидоров». На счету мастера 33 роли в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких картинах, как «Жестокий романс», «Не ходите, девки, замуж», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Ближний круг», «Ширли-мырли», «ДМБ», «Теория запоя» и «12».

Обладателя Ордена Почёта и двух Государственных премий России не стало 12 июля 2015-го в возрасте 63 лет из-за онкологической болезни. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Последней его киноработой стал фильм Юрия Быкова «Дурак».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Умер Сергей Арцибашев
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Сергей АрцибашевЮрий БыковЮрий Любимов
фильмы
12Ближний кругДМБДуракЖестокий романсЗабытая мелодия для флейтыНе ходите, девки, замужНебеса обетованныеТеория запояШирли-мырлиЭтот негодяй Сидоров
театры
"Театр на Покровке"Театр им. Вл. МаяковскогоТеатр на Таганке

фотографии >>
Исполнилось 70 лет со дня рождения Сергея Арцибашева фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения Сергея Арцибашева фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения Сергея Арцибашева фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения Сергея Арцибашева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Боровков
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Боровков.
Александр Иваненко
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Иваненко.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Николай Клямчук
Александр Михайлов (II)
Надежда Подъяпольская
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Сэм Нилл
Кимберли Уильямс
Малгожата Хаевская
Пэт Хили
Джек Хокинз
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен