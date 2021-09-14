Исполнилось 70 лет со дня рождения Сергея Арцибашева

Сегодня, 14 сентября, исполнилось 70 лет со дня рождения народного артиста России, преподавателя ГИТИСа, известного театрального режиссёра и актёра Сергея Арцибашева
.
Сергей Николаевич
родился 14 сентября 1951 года в посёлке Калья Свердловской области. После окончания Уральского политехнического техникума и актёрского факультета Свердловского театрального училища, Арцибашев учился режиссуре в ГИТИСе. В 1981-м по приглашению Юрия Любимова
поступил на работу в Театр на Таганке
, а в 1989-м стал главным режиссёром «Московского Театра Комедии
», через два года заняв место руководителя после его реорганизации в «Театр на Покровке
». С 2002-го по 2011-й также возглавлял Театр имени Маяковского
. Поставил более 40 спектаклей.
В кино дебютировал в качестве начальника пионерлагеря Василия Трофимовича в комедии для детей «Этот негодяй Сидоров
». На счету мастера 33 роли в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких картинах, как «Жестокий романс
», «Не ходите, девки, замуж
», «Забытая мелодия для флейты
», «Небеса обетованные
», «Ближний круг
», «Ширли-мырли
», «ДМБ
», «Теория запоя
» и «12
».
Обладателя Ордена Почёта и двух Государственных премий России не стало 12 июля 2015-го в возрасте 63 лет из-за онкологической болезни. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Последней его киноработой стал фильм Юрия Быкова
«Дурак
».
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