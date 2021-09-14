Елизавета Боярская, Гоша Куценко и Александр Робак снимаются в криминальной драме «Без правил»

«Я являюсь поклонником западных криминальных драм и всегда мечтала сделать сериал в лучших традициях этого жанра. В проекте "Без правил" собрался блестящий актёрский состав, прекрасные сценаристы и режиссёр. Это история о том, что добро может победить зло, но, для этого необходимо объединить усилия», – говорит продюсер Нелли Яралова.
Зрителям поведают об Ольге Лебедевой. Она из тех, кого называют self made woman. Её главным девизом является «лучше не заработать, чем потерять». Она из тех, кто никогда не вписывается в авантюры, особенно с криминальным душком, сторонится любых контактов с представителями как криминального мира, так и правоохранительных органов, считая и тех, и других нахлебниками, мешающими нормально работать. Когда-то компания Ольги приобрела автопарк, вместе с которым получила заброшенный пионерский лагерь в области. Неожиданно выясняется, что место, где расположен лагерь, богато минеральными водами. Соответственно, и цена на ранее никому не нужную землю поднимается во много раз, а Ольга оказывается в центре криминальной разборки. Сначала героиню пытаются уговорить, затем купить, потом начинаются угрозы. На неё давят со всех сторон, но она не намерена сдаваться. Неожиданными сторонниками Ольги в этом деле становятся бывший бандит и бывший мент, которые одинаково устали жить по законам 90-х.
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