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Борис Галкин поселился «У самого Белого моря»

14 сентября
2021 год

Новости кино >>
14 сентября 2021
В Ленинградской области стартовали съёмки дебютной картины выпускника ВГИКа Александра Зачиняева «У самого Белого моря». Одну из ведущих ролей, деда Николая, сыграет Борис Галкин, образ главного антагониста Андрея воплотит Дмитрий Куличков, ключевая женская роль у Елены Маховой, а мальчиком Саней предстанет 15-летний Никита Манец. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют».

Борис Галкин поселился «У самого Белого моря»
фото: пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют»

Зрителей ожидает история о Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребёнка на маленький остров. Сане придётся столкнуться с местным «отшельником» и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии.

По словам Александра Зачиняева, «это попытка поставить вопрос и провести такое в кавычках своеобразное исследование по поводу того вопроса, что есть мужчина. В нашей картине три возраста мужчины – это молодой совсем мальчик, юноша 14-летний, сумасбродный, отбившийся от рук, но у которого вся жизнь впереди. Второй мужчина – это средний возраст, это полицейский Андрей, который уже успел совершить ошибки, но при этом есть время ещё исправить что-либо. И третий возраст мужчины – это старшее поколение, дед Николай, тоже совершивший ошибки, но их уже, к сожалению, исправлять поздно. В общем, такое трио, которое замкнуто на острове. И как раз-таки дед Николай является таким катализатором, он видит, что происходит у молодого поколения – у мальчика и у Андрея. В процессе картины понимает, что происходит между ними, и пытается их уберечь от ошибок юности, от ошибок зрелости. Фильм о взрослении также, фильм вообще о попытке разобраться, что такое есть мужчина в этой жизни».

Борис Галкин поселился «У самого Белого моря»
фото: пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют»

Сценарий к драме написал сам дебютант. Съёмки пройдут в посёлке Лебяжье Ленинградской области, Москве и Московской области. Команда картины состоит из продюсеров Владимира Малышева и Фёдора Попова, оператора Александра Родина, художника-постановщика Владимира Наместникова, художника по костюмам Елены Ермаковой и звукорежиссёра Исибенбхена Угбало. Лента производится при финансовой поддержке Министерства культуры РФ продюсерским центром «ВГИК-Дебют» совместно с киноконцерном «Мосфильм» на его технической базе. Релиз намечен на 2022 год.

«Александр Зачиняев искренний и увлечённый своим проектом молодой режиссёр. А искренность — это уже половина дела. Проделана большая подготовительная работа, которая вселяет в меня веру в достойный результат», — отметил Фёдор Попов.
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