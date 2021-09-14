Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Шарлотта Генсбур беседует с любовником в эксклюзивном отрывке из фильма «Сюзанна Андлер»

14 сентября
2021 год

Новости кино >>
14 сентября 2021
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из новой картины известного французского режиссёра Бенуа Жако «Сюзанна Андлер», которая выйдет в российский прокат 16 сентября.



Главную роль в драме сыграла Шарлотта Генсбур, а компанию ей составили Нильс Шнайдер, Джулия Рой и Натан Уиллкокс.

Сценарий основан на одноимённой пьесе знаменитой французской писательницы Маргерит Дюрас, написавшей сценарий для шедевра Алена Рене «Хиросима — любовь моя», номинированного на «Оскар» за лучший сценарий в 1961 году.

Шарлотта Генсбур беседует с любовником в эксклюзивном отрывке из фильма «Сюзанна Андлер»

«Сюзанна Андлер» представляет собой портрет женщины, застрявшей в браке с богатым и неверным бизнесменом в 1960-х годах. Она должна выбрать между своей обычной судьбой как жены и матери и своей свободой, воплощённой в её молодом возлюбленном. Пьеса Дюрас была написана в ту же эпоху. В фильме, как и в первоисточнике, количество ролей и локаций ограничено: действие происходит на вилле на Французской Ривьере и вокруг неё.

По словам Жако, обращаясь к произведению, написанному в 1960-х, он хотел показать сюжет, принадлежащий к числу вечных: любовные отношения молодого амбициозного мужчины и опытной разочарованной женщины гораздо старше его.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Посмотри на «Сюзанну Андлер» первым
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Шарлотта ГенсбурМаргерит ДюрасБенуа ЖакоАлен РенеДжулия РойНильс Шнайдер
фильмы
Сюзанна АндлерХиросима - любовь моя

анонс

Скорбим

Михаил Боровков
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Боровков.
Александр Иваненко
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Иваненко.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Николай Клямчук
Александр Михайлов (II)
Надежда Подъяпольская
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Сэм Нилл
Кимберли Уильямс
Малгожата Хаевская
Пэт Хили
Джек Хокинз
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен