Шарлотта Генсбур беседует с любовником в эксклюзивном отрывке из фильма «Сюзанна Андлер»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из новой картины известного французского режиссёра Бенуа Жако
«Сюзанна Андлер
», которая выйдет в российский прокат 16 сентября.
Главную роль в драме сыграла Шарлотта Генсбур
, а компанию ей составили Нильс Шнайдер
, Джулия Рой
и Натан Уиллкокс.
Сценарий основан на одноимённой пьесе знаменитой французской писательницы Маргерит Дюрас
, написавшей сценарий для шедевра Алена Рене
«Хиросима — любовь моя
», номинированного на «Оскар» за лучший сценарий в 1961 году.
«Сюзанна Андлер» представляет собой портрет женщины, застрявшей в браке с богатым и неверным бизнесменом в 1960-х годах. Она должна выбрать между своей обычной судьбой как жены и матери и своей свободой, воплощённой в её молодом возлюбленном. Пьеса Дюрас была написана в ту же эпоху. В фильме, как и в первоисточнике, количество ролей и локаций ограничено: действие происходит на вилле на Французской Ривьере и вокруг неё.
По словам Жако, обращаясь к произведению, написанному в 1960-х, он хотел показать сюжет, принадлежащий к числу вечных: любовные отношения молодого амбициозного мужчины и опытной разочарованной женщины гораздо старше его.
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