Начался приём заявок на участие в Московском международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес»

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» приступил к отбору полнометражных игровых и анимационных фильмов для участия в программе #Поиск презентации проектов для дистрибьюторов и медиа. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Участниками могут стать российские и зарубежные игровые и анимационные ленты с хронометражем от 60 мин, чьё производство завершено в 2021 году или планируется к завершению. Кроме того, допускаются фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, онлайн-платформ, медиа-групп и иных независимых инвесторов и фондов, включая копродуцию.
фото: пресс-служба ММКиФ «Российский кинобизнес»
Заявки принимаются до 15 ноября текущего года на адрес координатора проекта Элизы Мартиросовой при наличии презентации проекта, просмотровой версии фильма, трейлера или тизера, аннотации, информации о создателях и контактной информации. Итоги отбора и экспертную группу кинопрокатных компаний и агентств объявят 29 ноября.
ММКиФ «Российский кинобизнес» пройдёт с 6 по 9 декабря в «Цифровом деловом пространстве». Торжественное открытие состоится в кинотеатре «Москино Космос», а деловые завтраки, показы и мастер-классы примет с 7 по 9 декабря кинотеатр «Москино Звезда». Регистрация на мероприятия доступна на официальном сайте форума.
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