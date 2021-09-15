Орк с хорошими манерами и волшебный жезл в трейлере предыстории к боевику «Яркость»

анонс

В честь режиссера-мультипликатора 17 сентября в «Художественном» состоится юбилейный вечер

14 сентября

Начался приём заявок на участие в Московском международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес»

Участниками программы #Поиск могут стать российские и зарубежные полнометражные игровые и анимационные работы 2021 года