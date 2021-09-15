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Орк с хорошими манерами и волшебный жезл в трейлере предыстории к боевику «Яркость»

15 сентября
2021 год

Новости кино >>
15 сентября 2021
На Netflix вышел трейлер аниме «Яркость: Душа самурая», события которого происходят во вселенной фэнтези-боевика «Яркость» с Уиллом Смитом и Джоэлом Эдгертоном, но на несколько веков раньше. Релиз намечен на 12 октября.



Полнометражная лента расскажет о путешествии ронина Изо и орка Райдена, которые должны помочь молодой эльфийке Соне добраться до северных земель и защитить волшебный жезл. В качестве сеттинга была выбрана альтернативная Япония времен сегуната — конца периода Эдо и начала эпохи Мэйдзи.

Режиссером проекта стал Кёхэй Исигуро, недавно снявший для Netflix «Слова пузырятся подобно газировке», а также работавший над «Психопаспортом» и «Твоей апрельской ложью».

Орк с хорошими манерами и волшебный жезл в трейлере предыстории к боевику «Яркость»

Оригинальный фильм «Яркость» вышел в 2017 году и рассказывал о мифических существах, уживающихся в современном Лос-Анджелесе. В картине Дэвида Эйра сотрудники полиции, орк и человек (Эдгертон и Смит), вынужденно объединяли усилия, чтобы заполучить разрушительный магический артефакт, за которым охотится половина преступников города. Сейчас идет разработка сиквела, который может снять Луи ЛетерьеЛюпен», «Иллюзия обмана»).
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Орк с хорошими манерами и волшебный жезл в трейлере предыстории к боевику «Яркость» фотографии
Орк с хорошими манерами и волшебный жезл в трейлере предыстории к боевику «Яркость» фотографии
Орк с хорошими манерами и волшебный жезл в трейлере предыстории к боевику «Яркость» фотографии
Орк с хорошими манерами и волшебный жезл в трейлере предыстории к боевику «Яркость» фотографии
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