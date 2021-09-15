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Юрий Норштейн отмечает 80-летие

15 сентября
2021 год

Новости кино >>
15 сентября 2021
Сегодня, 15 сентября, исполняется 80 лет со дня рождения Юрия Норштейна, выдающегося советского и российского режиссера-мультипликатора, художника, педагога, автора таких культовых анимационных фильмов, как «Сказка сказок», «Ёжик в тумане», «Цапля и Журавль», «Лиса и Заяц».

Юрий Норштейн отмечает 80-летие
фото: pravmir.ru

Юрий Борисович Норштейн родился в 1941 году в Пензенской области, куда во время войны была эвакуирована его мать. Учился в художественной школе, затем — на курсах мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». В разное время он работал над анимационными картинами «Левша», «Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «25-е, первый день» и «Сеча при Керженце».

Норштейн преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, сотрудничал с «Фондом Ролана Быкова», где организовал анимационную студию «Артель», а в 1993 году совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым создал школу-студию «ШАР». В 2000 году художник основал «Фонд Юрия Норштейна», в который юридически была переведена студия «Артель». Творчество мультипликатора было отмечено различными наградами. Он является лауреатом Государственной премии СССР и носит звание народного артиста РФ.

Юрий Норштейн отмечает 80-летие

В честь режиссера 17 сентября в кинотеатре «Художественный» состоится юбилейный вечер «Норштейн и его Москва», организованный Москино. Перед началом в фойе кинотеатра будет организованна автограф-сессия. В рамках празднования юбилея планируется целая серия мероприятий – специальные показы, лекции, мастер-классы, которые пройдут до конца года.

Кроме того, 20 октября в Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве».
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персоны
Эдуард НазаровЮрий НорштейнФёдор ХитрукАндрей ХржановскийФранческа Ярбусова
фильмы
25-е, первый деньЁжик в туманеКаникулы БонифацияЛевшаЛиса и ЗаяцСеча при КерженцеСказка сказокЦапля и журавльЧебурашка и крокодил Гена

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