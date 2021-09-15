Юрий Норштейн отмечает 80-летие

Юрий Борисович Норштейн родился в 1941 году в Пензенской области, куда во время войны была эвакуирована его мать. Учился в художественной школе, затем — на курсах мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». В разное время он работал над анимационными картинами «Левша», «Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «25-е, первый день» и «Сеча при Керженце».
Норштейн преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, сотрудничал с «Фондом Ролана Быкова», где организовал анимационную студию «Артель», а в 1993 году совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым создал школу-студию «ШАР». В 2000 году художник основал «Фонд Юрия Норштейна», в который юридически была переведена студия «Артель». Творчество мультипликатора было отмечено различными наградами. Он является лауреатом Государственной премии СССР и носит звание народного артиста РФ.
В честь режиссера 17 сентября в кинотеатре «Художественный» состоится юбилейный вечер «Норштейн и его Москва», организованный Москино. Перед началом в фойе кинотеатра будет организованна автограф-сессия. В рамках празднования юбилея планируется целая серия мероприятий – специальные показы, лекции, мастер-классы, которые пройдут до конца года.
Кроме того, 20 октября в Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве».
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