Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения. Проект режиссера Дмитрия Моисеева был представлен на питчинге дебютантов в Министерстве культуры.
фото: Пресс-служба компании «Марс Медиа»
Действие ленты разворачивается в альтернативной реальности, где пришельцы уже давно появились на Земле и стали заурядным явлением. Настоящий контакт между человеком и инопланетянами законодательно запрещен, поскольку несет неведомые, а значит вредные последствия для человечества.
По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем Виталиком, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают существо и добывают из него ценные вещества. Выйдя на контакт с пришельцем, героиня узнает правду о внеземных существах, которая целиком меняет ее жизнь.
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