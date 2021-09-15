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Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения

15 сентября
2021 год

Новости кино >>
15 сентября 2021
Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения. Проект режиссера Дмитрия Моисеева был представлен на питчинге дебютантов в Министерстве культуры.

Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения
фото: Пресс-служба компании «Марс Медиа»

Действие ленты разворачивается в альтернативной реальности, где пришельцы уже давно появились на Земле и стали заурядным явлением. Настоящий контакт между человеком и инопланетянами законодательно запрещен, поскольку несет неведомые, а значит вредные последствия для человечества.

По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем Виталиком, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают существо и добывают из него ценные вещества. Выйдя на контакт с пришельцем, героиня узнает правду о внеземных существах, которая целиком меняет ее жизнь.

Художественным руководителем проекта выступает Джаник Файзиев. За визуальную часть отвечает оператор Даниил ФомичевЧеловек из Подольска»). Производством занимается компания «Марс Медиа», а в числе продюсеров — Рубен Дишдишян и Нарек Мартиросян.

При бюджете 60-62 млн рублей создатели «Контактов» запрашивают у Минкультуры 30 млн. Планируется, что съемки стартуют летом 2022 года.
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Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения фотографии
Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения фотографии
Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения фотографии
Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения фотографии
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