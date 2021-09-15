Ирина Старшенбаум исполнит главную роль в мистическом хорроре «Сестры» о домашнем насилии

анонс

Карен Оганесян приступил к работе над семейной комедией «Грозный папа»

Евгений Гришковец перевоплотился в Ивана Грозного

Продолжение молодежного сериала выйдет на more.tv

«Трудные подростки» вернутся с третьим сезоном 7 октября

15 сентября

Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения

Проект дебютанта Дмитрия Моисеева был представлен на питчинге в Минкультуры