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Ирина Старшенбаум исполнит главную роль в мистическом хорроре «Сестры» о домашнем насилии

15 сентября
2021 год

Новости кино >>
15 сентября 2021
Ирина Старшенбаум исполнит главную роль в мистическом хорроре «Сестры», где поднимается тема домашнего насилия. Режиссерское кресло займет Иван Петухов, постановщик сериалов «Алиса», «Взаперти» и креативный директор компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Проект был представлен на питчинге дебютантов в Министерстве культуры.

Ирина Старшенбаум исполнит главную роль в мистическом хорроре «Сестры» о домашнем насилии

По сюжету молодая женщина вместе с ребенком спасается от мужа, который их преследует, и призывает нечистые силы. Однако после этого бороться ей придется не только с супругом, но и со сверхъестественными явлениями.

Художественным руководителем проекта стал Павел Мирзоев, а продюсированием занимается Юлия Мишкинене. Бюджет проекта составит 45 млн рублей. Планируется, что съемки стартуют в январе или феврале 2022 года, а премьера состоится в 2023-м.

В качестве референсов создатели выделяют хорроры «Реинкарнация» Ари Астера, «Кэрри» Брайана Де Пальмы, драму «Комната» и сериал «Большая маленькая ложь».
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