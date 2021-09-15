Ирина Старшенбаум исполнит главную роль в мистическом хорроре «Сестры» о домашнем насилии

Ирина Старшенбаум
исполнит главную роль в мистическом хорроре «Сестры
», где поднимается тема домашнего насилия. Режиссерское кресло займет Иван Петухов
, постановщик сериалов «Алиса
», «Взаперти
» и креативный директор компании Тимура Бекмамбетова
Bazelevs. Проект был представлен на питчинге
дебютантов в Министерстве культуры.
По сюжету молодая женщина вместе с ребенком спасается от мужа, который их преследует, и призывает нечистые силы. Однако после этого бороться ей придется не только с супругом, но и со сверхъестественными явлениями.
Художественным руководителем проекта стал Павел Мирзоев
, а продюсированием занимается Юлия Мишкинене
. Бюджет проекта составит 45 млн рублей. Планируется, что съемки стартуют в январе или феврале 2022 года, а премьера состоится в 2023-м.
В качестве референсов создатели выделяют хорроры «Реинкарнация
» Ари Астера
, «Кэрри
» Брайана Де Пальмы
, драму «Комната
» и сериал «Большая маленькая ложь
».
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