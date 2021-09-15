«Трудные подростки» вернутся с третьим сезоном 7 октября

В центре сюжета — некогда популярный футболист Антон Ковалев (Никита Волков), который от безысходности соглашается тренировать команду трудных подростков. За два сезона он сближается со своими подопечными и, несмотря на их проделки, испытывает к ним симпатию и чувствует за них ответственность. Новые серии — новые проблемы. В центре помощи трудным подросткам грядут перестановки, а к Ковалеву поступает воспитанница по имени Влада. С ней героя связывает общий секрет, о котором никто не должен узнать. В роли Влады к касту третьего сезона присоединилась начинающая актриса Анастасия Красовская, дебютировавшая в этом году в фильме «Герда».
«Я новенькая в актерском составе "Трудных подростков", в принципе, как и Влада в центре. Главное отличие в том, что меня приняли с теплотой, чего не скажешь о судьбе персонажа. Но несмотря на это, она не чувствует себя по ту сторону изгороди. Я бы даже сказала, что Влада добавила перчинку в коллектив, который уже успел сформироваться к третьему сезону», — рассказала Анастасия Красовская.
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