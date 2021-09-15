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«Трудные подростки» вернутся с третьим сезоном 7 октября

15 сентября
2021 год

Новости кино >>
15 сентября 2021
Премьера новых серий молодежного сериала «Трудные подростки» состоится 7 октября эксклюзивно на more.tv, сообщает пресс-служба видеосервиса. К своим ролям в проекте вернулись Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Вильма Кутавичюте и другие.

«Трудные подростки» вернутся с третьим сезоном 7 октября
фото: Пресс-служба more.tv

В центре сюжета — некогда популярный футболист Антон Ковалев (Никита Волков), который от безысходности соглашается тренировать команду трудных подростков. За два сезона он сближается со своими подопечными и, несмотря на их проделки, испытывает к ним симпатию и чувствует за них ответственность. Новые серии — новые проблемы. В центре помощи трудным подросткам грядут перестановки, а к Ковалеву поступает воспитанница по имени Влада. С ней героя связывает общий секрет, о котором никто не должен узнать. В роли Влады к касту третьего сезона присоединилась начинающая актриса Анастасия Красовская, дебютировавшая в этом году в фильме «Герда».

«Я новенькая в актерском составе "Трудных подростков", в принципе, как и Влада в центре. Главное отличие в том, что меня приняли с теплотой, чего не скажешь о судьбе персонажа. Но несмотря на это, она не чувствует себя по ту сторону изгороди. Я бы даже сказала, что Влада добавила перчинку в коллектив, который уже успел сформироваться к третьему сезону», — рассказала Анастасия Красовская.

Еще одно важное пополнение актерского состава — Екатерина Молоховская, сыгравшая нового директора центра Александру. Режиссуру проекта вновь взял на себя Рустам Ильясов.
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Виталий АндреевНикита ВолковРустам Ильясов (II)Глеб КалюжныйАнастасия КрасовскаяАнастасия КрыловаВильма КутавичютеАлександр ЛыковЕкатерина Молоховская
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