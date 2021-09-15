Евгений Гришковец перевоплотился в Ивана Грозного

По сюжету обычная семья Осиповых поможет Ивану Грозному, оказавшемуся в современной Москве, найти свою легендарную Библиотеку, чтобы с помощью волшебной книги-гримуара вернуться в собственное прошлое и спасти сына – царевича Иоанна.
«Сразу же согласился на эту роль. Не было никаких проб. Меня побрили наголо, приклеили мне бороду, волосы и получился царь. Как можно отказаться от роли Грозного после таких великих актеров? Я снимаюсь в кафтане, в котором играл Петр Мамонов в фильме "Царь". Шапочка из фильмаЭйзенштейна – музейная вещь. Но царь у нас больше комедийный персонаж, способный на эксцентричные выходки. В этом фильме Иван Васильевич немножко Карлсон: эгоист, взбалмошный человек, вроде бы вредный, но в тоже время с ним интересно. Он очень энергичный и неугомонный», — отметил Гришковец.
Локациями послужили Храм Василия Блаженного в Москве и Ростовский кремль. Для создания сказочной и немного нереальной атмосферы авторы картины решили использовать в кадре гусиный пух во всех натурных сценах. Для такого эффекта его специально обрабатывали и спрессовывали для удобства. Но, когда реквизит закончился, в ход пошел обыкновенный пух – из подушек. Ростовский кремль помимо своей архитектуры славится яблоками из монастырского сада. Для создания красивой картинки съемочная группа развесила на всех деревьях в саду дополнительно сто килограмм яблок.
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