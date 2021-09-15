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Стартовал прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

15 сентября
2021 год

Новости кино >>
15 сентября 2021
Киностудия «Ленфильм» совместно с продюсерским центром Potential объявляет о старте приема заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». Она запустится весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе студии — как очно, так и в онлайн-формате.

Стартовал прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: Пресс-служба Potential

Цель лаборатории – повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных фильмов, созданных молодыми авторами, а также помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.

В качестве мастеров программы выступят креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова, в качестве индивидуальных кураторов и лекторов – режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Андрей Прошкин, Любовь Мульменко, Анна Пармас, Павел Костомаров и другие.

Стартовал прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: Пресс-служба Potential

К рассмотрению принимаются сценарии полнометражных игровых фильмов. Заявка должна включать творческую биографию, синопсис, сценарий, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо и ссылки на работы. В отборе участвует команда проекта — режиссер и автор(ы) сценария. Заявка подается постановщиком, который должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну законченную киноработу — короткий метр, веб-сериал, сериал или документальный фильм, демонстрирующие его профессиональные компетенции. Принять участие могут начинающие кинематографисты со всей России.

Прием заявок продлится до 15 ноября. Через месяц после этого объявят шорт-лист из 30 проектов. 1 февраля станут известны 10 проектов-финалистов, авторы которых и примут участие в лаборатории. Сама лаборатория включит в себя три очных учебных недели в Санкт-Петербурге, индивидуальную онлайн-работу с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

«Когда дебютанты приходят в профессию, им, в первую очередь, не хватает двух вещей: знакомств с продюсерами, профессионалами и хорошей редактуры. Лаборатория «Ленфильма» как раз призвана решать эти задачи. Это прекрасная схема доработки того высшего образования, которое ребята получают в государственных учебных заведениях, где у них минимум практики, минимум понимания того, что такое написание сценария на самом деле и что такое кинопроцесс. Здесь же это будет устроено именно как практикум, включая изучение всех опасностей, которые ждут дебютантов. А вообще мне самому, как начинающему продюсеру, ужасно интересно и любопытно знакомство с новыми силами. И если, благодаря этой лаборатории, мы сможем раз в год узнавать хотя бы об одном или двух новых молодых специалистах, это будет наикрутейший результат», — рассказал Борис Хлебников.
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