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Завершились съемки авантюрной мелодрамы «Нинель» с Марией Луговой и Владимиром Жеребцовым

15 сентября
2021 год

Новости кино >>
15 сентября 2021
В Подольске завершились съемки авантюрной мелодрамы «Нинель» с Марией Луговой и Владимиром Жеребцовым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занималась производством проекта для Первого канала.

Завершились съемки авантюрной мелодрамы «Нинель» с Марией Луговой и Владимиром Жеребцовым
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

В конце 1980-х главная героиня Нинель, обладающая уникальным актерским талантом, ради спасения своего отца становится напарницей известного афериста. Пока милиция бездействует, девушка, перевоплощаясь в разных людей и вводя в заблуждение окружающих, пытается провести собственное расследование и доказать невиновность отца.

Большая часть съёмок проекта прошла летом в Пятигорске, где специально для проекта на горе Горячая построили летний кинотеатр «Машук». «Советские летние кинотеатры – это особенная эстетика, – рассказывает режиссер Сергей Краснов. – К сожалению, они почти не сохранились, поэтому мы построили свой. Наша декорация настолько понравилась людям, что кинотеатр после съемок решили не разбирать! Теперь каждый вечер там проходят бесплатные показы. Это очень приятно. Надеюсь, наш «Машук» в Пятигорске приживется и будет приносить людям радость долго-долго».

Завершились съемки авантюрной мелодрамы «Нинель» с Марией Луговой и Владимиром Жеребцовым
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Колоссальную работу проделали и художники по костюмам. Многие наряды были сшиты специально для сериала, для актеров искали старинные очки, сумочки, часы. Все должно было выглядеть по-настоящему. Сложнее всего пришлось Марии Луговой, которая за время съемок перевоплотилась в 15 персонажей, не считая Нинель.
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