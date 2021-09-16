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Вампиры и музыкальные битвы в новом трейлере «Визуальной тюрьмы»

16 сентября
2021 год

Новости кино >>
16 сентября 2021
Компания Aniplex показала новый трейлер и постер аниме «Визуальная тюрьма». Премьера сериала состоится 8 октября.



Главный герой аниме – одинокий юноша Анж Юки, который решает посетить знаменитый рок-концерт в Хиродзюку, где будет выступать его любимый исполнитель в жанре вижуал-кей. Юки попадает на музыкальный поединок двух групп, и зрелище его так завораживает, что он не замечает, как его укусил вампир. Фестиваль — это ежегодная традиция окрестных упырей, которые воздают Кровавой Луне свои лучшие песни.

Вампиры и музыкальные битвы в новом трейлере «Визуальной тюрьмы»

Идея смешать вижуал-кеи и вампиров принадлежит Нориясу Агэмацу – одному из создателей сериала «Симфогир: Битва принцесс» и основателю супергруппы композиторов Elements Garden. За постановку отвечает один из режиссеров «Сокрушения гигантов» и нового «Короля шаманов» Дзёдзи Фурута.
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Вампиры и музыкальные битвы в новом трейлере «Визуальной тюрьмы» фотографии
Вампиры и музыкальные битвы в новом трейлере «Визуальной тюрьмы» фотографии
Вампиры и музыкальные битвы в новом трейлере «Визуальной тюрьмы» фотографии
Вампиры и музыкальные битвы в новом трейлере «Визуальной тюрьмы» фотографии
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