Константин Хабенский и Иван Янковской борются за звание «Чемпиона мира»

В сети появился трейлер экшн-драмы «Чемпион мира
» от Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
, телеканала «Россия 1», кинокомпании «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино. Режиссёром выступил Алексей Сидоров
(«Т-34
»).
Некоторые победы в спорте — больше, чем спорт. Они становятся частью истории. Этот фильм — о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Схватка выдающихся шахматистов, поединок характеров, виртуозная игра и невероятное психологическое напряжение, когда цена победы неизмеримо высока.
«Я не понаслышке знаю, что такое спорт
, — признался Алексей Сидоров, — Но шахматы — это не спорт и не игра, это — искусство, это психология, это мистика. Это целый комплекс вещей, которые очень интересно режиссерски решить. Это вызов, ведь не зря, мы знаем, вообще было довольно мало фильмов о шахматах, а успешных — в особенности
».
Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский
, Иван Янковский
, Владимир Вдовиченков
, Виктор Добронравов
, Виктор Сухоруков
, Диана Пожарская
, Арсений Тополага
, Алёна Ким
, Антон Богданов
и другие.
«Эта картина больше, чем про шахматы, она про поиск человеком самого себя
, — рассказал продюсер Леонид Верещагин, — Потому что только, отринув все ложное, можно стать лучше, стать выше, можно совершенствоваться. Карпову предстоит пройти очень тяжелый путь и, избежав участи навязываемой ему роли политического гладиатора, вернуться к сути самих шахмат, к противостоянию чистой воли и интеллекта.
Безусловно, в нашем фильме есть и любовь, которая в отраженном ключе будет работать на основную линию. Но все же главная идея — поиск кристальной ясности шахматного состязания в тумане эмоций, амбиций, страстей. Глобально Карпову противостоит не только могучий интеллект Корчного, но еще провокации ЦРУ, сезон дождей, давление собственного государства, а цель у него одна, как и у многих мальчишек в мире: стать лучше и выше, в данном случае — стать чемпионом мира
».
Экшн-драма «Чемпион мира
» во всех кинотеатрах страны с 30 декабря 2021 года.
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