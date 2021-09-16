Компания SPACE Production стала лидером по производству сериалов в Украине

Компания Дарьи Легони-Фиалко и Катерины Ласкари SPACE Production стала лидером по производству сериального контента в Украине за 2020 год. Об этом сообщается в исследовании издания Media Business Reports.
фото: Пресс-служба SPACE Production
Так, за прошлый год SPACE Production сняла 216 серий для украинских телеканалов. Таким образом, за два года существования и один год эфира студия смогла обойти по количеству премьерных эпизодов такие компании, как Star Media (98 серий), 1+1 Production (90 серий), StarLight Production (60 серий) и Студию Квартал 95 (20 серий).
SPACE Production была основана в 2018 году бывшими топ-менеджерами телеканалов ТВ-3 и СТС Дарьей Легони-Фиалко и Катериной Ласкари. В 2020-м проекты компании показали в эфире СТБ и 1+1, а в 2021-м были запущены в производство сериалы для телеканала «Украина» и Нового канала. В России в конце осени на онлайн-платформе MEGOGO ожидается премьера спортивной драмы «Последний аксель» с Еленой Подкаминской и Алексеем Ягудиным в главных ролях.
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