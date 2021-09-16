О Варламе Шаламове снимут художественный фильм

О русском писателе Варламе Шаламове снимут художественный фильм. Постановщиком выступит Сергей Дёшин, кинокритик и выпускник мастерской Анны Фенченко и Николая Хомерики на режиссерском курсе в Высшей Школе Экономики. Проект «Сны Шаламова» был представлен на питчинге дебютантов в Министерстве культуры.
фото: Маша Бороденко
По сюжету в 1953 году Варлам Шаламов возвращается с Колымы и поселяется в маленьком торфяном Поселке под Клином. Окружающие воспринимают его как сумасшедшего писателя. Шаламов страдает манией преследования и наваждением: он убежден, что миром правит тайная секта Слепых, из-за которой по стране пропадают люди. После того как в его коммуналке появляется новый жилец — слепая девушка, Шаламов пускается в бега, в запретную для него Москву, и в конце концов снова оказывается на Колыме.
Шаламова может сыграть солист группы Shortparis Николай Комягин. Артист предварительно подтвердил свое участие в проекте. Одна часть фильма будет черно-белой, другая – цветной. Их снимут операторы Евгений Родин и Олег Муту соответственно. Дёшин также выступил автором сценария совместно с писательницей Алисой Ганиевой.
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