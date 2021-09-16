Александр Котт снимает военную драму «Голем» с Петром Скворцовым

В основе сюжета история деревенского слабоумного юноши, которого все зовут Голем. Он местный дурачок, живущий в бедной халупе с больной матерью. Его соседи — еврейская семья местного кузнеца Менделя, и Голем тайно влюблён в его младшую дочь Соню. Его имя отсылает к персонажу еврейской мифологии, глиняному великану, которого, по легенде, создал праведный раввин для защиты еврейского народа.
Когда начинается война, немцы стремительно занимают село. Семья Менделя пытается оборудовать укрытие у себя дома, о чем становится известно Голему. В надежде получить дом кузнеца, герой открывает немцам этот секрет, но его под свой штаб забирает немецкая военная полиция. Юноша находит Соню у себя в огороде и желает сохранить ей жизнь, не представляя, какими сложностями обернётся для всех это решение.
«Иногда самое сложное – это подготовка к проекту. Ты впервые знакомишься с миром, который тебе предстоит снимать. Ты не знаешь о нем ничего, кроме каких-то фактов. В реальности же, тебе все незнакомо. И всегда новое открытие – это герои, о которых я рассказываю. Я встречаю их первый раз, они еще не созданы, так как фильм не снят, но я с ними общаюсь, разговариваю и ищу в них поддержку. Когда снимаешь кино, воплощаешь то, что ты увидел во время подготовки. Этот фильм не об ужасах войны. Он про войну и мир, когда друзья, став врагами, начинают любить друг друга», — рассказал Александр Котт.
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