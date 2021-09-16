Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Котт снимает военную драму «Голем» с Петром Скворцовым

16 сентября
2021 год

Новости кино >>
16 сентября 2021
Стартовали съемки полнометражной военной драмы Александра Котта «Голем». Главную роль в проекте исполнит Петр Скворцов, сообщает пресс-служба компании «Среда».

Александр Котт снимает военную драму «Голем» с Петром Скворцовым
фото: Пресс-служба компании «Среда»

В основе сюжета история деревенского слабоумного юноши, которого все зовут Голем. Он местный дурачок, живущий в бедной халупе с больной матерью. Его соседи — еврейская семья местного кузнеца Менделя, и Голем тайно влюблён в его младшую дочь Соню. Его имя отсылает к персонажу еврейской мифологии, глиняному великану, которого, по легенде, создал праведный раввин для защиты еврейского народа.

Когда начинается война, немцы стремительно занимают село. Семья Менделя пытается оборудовать укрытие у себя дома, о чем становится известно Голему. В надежде получить дом кузнеца, герой открывает немцам этот секрет, но его под свой штаб забирает немецкая военная полиция. Юноша находит Соню у себя в огороде и желает сохранить ей жизнь, не представляя, какими сложностями обернётся для всех это решение.

В проекте также участвуют Ксения Раппопорт, Полина Гухман, Владимир Стеклов, Карен Бадалов, Сергей Сосновский, Владимир Гарцунов и другие. За визуальную часть отвечает оператор Владислав ОпельянцПетровы в гриппе»).

Александр Котт снимает военную драму «Голем» с Петром Скворцовым
фото: Пресс-служба компании «Среда»

«Иногда самое сложное – это подготовка к проекту. Ты впервые знакомишься с миром, который тебе предстоит снимать. Ты не знаешь о нем ничего, кроме каких-то фактов. В реальности же, тебе все незнакомо. И всегда новое открытие – это герои, о которых я рассказываю. Я встречаю их первый раз, они еще не созданы, так как фильм не снят, но я с ними общаюсь, разговариваю и ищу в них поддержку. Когда снимаешь кино, воплощаешь то, что ты увидел во время подготовки. Этот фильм не об ужасах войны. Он про войну и мир, когда друзья, став врагами, начинают любить друг друга», — рассказал Александр Котт.

Съёмки продлятся до конца 2021 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Карэн БадаловВладимир ГарцуновПолина ГухманАлександр КоттВладислав ОпельянцКсения РаппопортПётр СкворцовСергей СосновскийВладимир Стеклов
фильмы
ГолемПетровы в гриппе

анонс

Скорбим

Михаил Боровков
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Боровков.

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Юлия Учиткина
Артур Харитоненко
Алексей Шадхин
Алексис Бледел
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Эми Полер
Микки Рурк
Дженнифер Тилли
Питер Фальк
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен