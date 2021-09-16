Стартовали съемки сериала «Смычок» о талантливом скрипаче, который стал кладменом

В Санкт-Петербурге начались съемки оригинального сериала START «Смычок», режиссером которого выступает Александр Цой. Главную роль в проекте исполнит начинающий актер Марк Эйдельштейн, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Главный герой Сеня по прозвищу «Смычок» — интеллигентный и талантливый скрипач из Пятигорска. Одержимый классической музыкой, он отправляется поступать в престижную консерваторию в Питере. В этот решающий момент мир для парня был прост и понятен — ближайшие годы он посвящает только игре на скрипке. Но реальность оказалась гораздо сложнее: на вокзале ему подкинули сверток с запрещенными веществами и шантажом вынудили стать кладменом. Сеня, только вступающий во взрослую жизнь, вскоре начинает понимать, что его новое занятие — быстрый социальный лифт и легкий способ заработать большие деньги, с которыми придут новые друзья, свобода, независимость и уверенность в себе. Или не придут, а только лишат амбиций стать великим музыкантом.
«Четыре года я учился играть на скрипке в музыкальной школе, но на пятый не выдержал и разбил ее. Однако по сюжету мой герой Сеня — талантливый скрипач, поэтому я несколько месяцев занимался с профессиональным педагогом и успел заново полюбить этот инструмент. — рассказывает Марк Эйдельштейн. — "Смычок" — это острое высказывание о современности. Суровый и жестокий мир постепенно побеждает талант моего героя, его любовь к скрипке. Он теряет себя в большом городе, полном соблазнов. Теряет все, кроме музыки, которая, возможно, станет спасением для его разлагающейся души. Наш сериал рефлексирует над вечно актуальной проблемой Моцарта и Сальери: что такое талант и какую разрушающую силу он дает? И можно ли этой силе противостоять?»
«Главная проблема, которую мы поднимаем в сериале — это лёгкий доступ к дешевым запрещенным веществам в даркнете, от которых гибнут тысячи людей и подростков каждый год. Этим проектом мы хотим сказать молодому поколению, что у них всегда есть альтернатива — развиваться или падать в пропасть, бороться или опустить руки. Бывают в жизни моменты, когда еще можно что-то изменить, если не пройдена точка невозврата. В “Смычке” главный герой очень часто к ней приближается. Внутри него постоянно происходит борьба между светлыми и темными сторонами его личности», — отметил шоураннер Руслан Сорокин.
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