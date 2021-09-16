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Мировые права на дистрибуцию «Эпидемии» приобрела американская компания Electric Entertainment

16 сентября
2021 год

Новости кино >>
16 сентября 2021
Калифорнийская компания Electric Entertainment приобрела телевизионные права на первый сезон сериала «Эпидемия», поставленный Павлом Костомаровым. Об этом сообщает пресс-служба киностудии 1-2-3 Production, которая занималась производством отечественного проекта.

Мировые права на дистрибуцию «Эпидемии» приобрела американская компания Electric Entertainment

«Эпидемия» стала первым русскоязычным сериалом, приобретённым Electric Entertainment для мировой дистрибьюции. «В этом проекте отлично прописаны персонажи, и он сильно отличается от других фильмов про апокалипсис. Сюжет задевает за живое, а драматическая история неблагополучных семей, вынужденных жить вместе, никого не оставит равнодушным», — отметил Нолан Пайлак, вице-президент по международной дистрибуции и ко-продакшену.

Независимая студия Electric Entertainment, базирующаяся в Лос-Анджелесе, была основана продюсером Дином ДевлиномДень независимости», «Эскадрилья "Лафайет"») совместно с партнёрами Марком Росикином и Рейчел Олшан-Уилсон. В линейке сериалов компании представлены «Библиотекари», «Воздействие», «Логово монстра».

Первый сезон «Эпидемии» был продан на Netflix, где стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов.
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