Мировые права на дистрибуцию «Эпидемии» приобрела американская компания Electric Entertainment

Калифорнийская компания Electric Entertainment приобрела телевизионные права на первый сезон сериала «Эпидемия
», поставленный Павлом Костомаровым
. Об этом сообщает пресс-служба киностудии 1-2-3 Production, которая занималась производством отечественного проекта.
«Эпидемия» стала первым русскоязычным сериалом, приобретённым Electric Entertainment для мировой дистрибьюции. «В этом проекте отлично прописаны персонажи, и он сильно отличается от других фильмов про апокалипсис. Сюжет задевает за живое, а драматическая история неблагополучных семей, вынужденных жить вместе, никого не оставит равнодушным
», — отметил Нолан Пайлак
, вице-президент по международной дистрибуции и ко-продакшену.
Независимая студия Electric Entertainment, базирующаяся в Лос-Анджелесе, была основана продюсером Дином Девлином
(«День независимости
», «Эскадрилья "Лафайет"
») совместно с партнёрами Марком Росикином
и Рейчел Олшан-Уилсон
. В линейке сериалов компании представлены «Библиотекари
», «Воздействие
», «Логово монстра
».
Первый сезон «Эпидемии» был продан на Netflix, где стал
первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов.
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